Corrida Verde causa alterações no trânsito em Curitiba neste domingo. Foto: Pedro Ribas/SMCS

Curitibanos que forem passar pelos bairros Pilarzinho, Vista Alegre, São João e Cascatinha neste domingo (26/2) deverão ficar atentos às mudanças no trânsito feitas para a realização da Corrida Verde Desafio 10 Milhas. A prova conta com três percursos: de 16 km, 10 km e 5 km.

As provas de 16 km e 10 km começam às 6h da manhã, com largada no Parque Tanguá e chegada no Parque Barigui. Já a prova de 5 km tem início às 6h, com largada e chegada no Parque Barigui. A previsão de término do evento é às 10h.

O trajeto

Do Parque Tanguá, os participantes seguirão pelas ruas Lory Lunardon, Oswaldo Maciel, Eugênio Flor, José Carlos Ribeiro Ribas, São Salvador, Domingos Antonio Moro, Avenida Fredolin Wolf e ruas Melchiades Silveira do Valle, Professor Dário Garcia, José Casagrande, depois cruzar a Manoel Ribas até a chegada ao Parque Barigui.

Durante a prova, somente a Avenida Fredolin Wolf será compartilhada entre os participantes da corrida e os veículos, com o trânsito fluindo nas faixas à esquerda. As demais vias terão bloqueio total do trânsito.

Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) e monitores estarão ao longo do percurso para auxiliar na organização.