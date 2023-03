(Foto: Luiz Costa/SMCS)

A Urbanização de Curitiba (Urbs) determinou que a tarifa de ônibus também ficará “congelada” a R$ 5,50 por 30 dias nos créditos comprados até 28 de fevereiro para o cartão usuário e o cartão avulso (carregados por pessoa física). O benefício já está valendo para o cartão vale-transporte (carregado pelo empregador).

Nesta quarta-feira (1/3), a passagem para as linhas de Curitiba passou de R$ 5,50 para R$ 6. O novo valor, portanto, vale para as recargas feitas a partir desta data. Quem tinha créditos, continuará a pagar, sobre esse estoque, R$ 5,50, por um período de um mês, de 1/3 a 30/3.

Para quem for pagar em dinheiro, vale a nova tarifa de R$ 6. Para pagamento em cartão de débito e crédito ou outros dispositivos por aproximação, a tarifa é de R$ 6, mais a taxa cobrada pelos bancos, de R$ 0,13.

O usuário que tinha 100 passagens a R$ 5,50 no seu vale-transporte ou cartão usuário até 28 de fevereiro, por exemplo, permanecerá com o mesmo número de bilhetes, com carência de 30 dias.

Após esse período, o estoque passa a ser contado com passagem a R$ 6. Ou seja, de 100 passagens originais, o cartão passa a ter 91 bilhetes.

Reajuste

Segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs), o valor do reajuste, de R$ 0,50, é o mínimo possível para manter a sustentabilidade do sistema frente ao forte aumento dos custos relacionados ao transporte, que subiram 13,3% muito acima da média da inflação (5,78%).

Tarifa reduzida

A Prefeitura vai manter a prática da tarifa reduzida fora do horário de pico em algumas linhas. As 11 linhas de ônibus que operam nesse modelo passaram a ter tarifa a R$ 5 a partir da zero hora de quarta-feira (1/3). O valor é válido das 9h às 11h e das 14h às 16h e para pagamento exclusivo com o cartão usuário.

As linhas que adotam o sistema são 212 Solar, 213 São João, 214 Tingui, 265 Ahú-Los Angeles, 461 Santa Bárbara, 965 São Bernardo, 661 V. Lindóia, 662 Dom Ático, 666 Novo Mundo, 860 V. Sandra e 870 São Braz.