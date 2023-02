Curitiba amplia vacinação da 1ª dose anticovid para crianças até 3 anos incompletos. Foto: Hully Paiva/SMCS

A Secretaria Municipal da Saúde ampliou a faixa etária e os pontos de vacinação anticovid para garantir o acesso à imunização infantil. Depois da convocação de bebês de 6 meses a menores de 2 anos, a partir de segunda-feira (27/2) a SMS vai vacinar também as crianças de até 3 anos incompletos (2 anos, 11 meses e 29 dias).

Os pais e responsáveis por crianças de 6 meses a 3 anos incompletos devem agendar a aplicação da 1ª dose da vacina Pfizer Baby pelo telefone 3350-9000, na Central Saúde Já. A aplicação poderá ser feita a partir de segunda em 19 pontos de vacinação, distribuídos nos dez distritos sanitários. (Veja os endereços) Antes, eram dez locais de atendimento.

A vacina anticovid Pfizer Baby é a única liberada para esta faixa etária pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“Precisamos que os pais e responsáveis atendam nosso chamado para a imunização das crianças. O vírus da covid-19 continua circulando e, assim como foi feito com as demais faixas etárias, precisamos proteger os pequenos para evitar a doença”, destaca a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

Bebês protegidos

Curitiba retomou a vacinação da 1ª dose anticovid para bebês no dia 8 de fevereiro. O agendamento é necessário para otimizar a aplicação e não perder nenhuma dose, por isso também os pontos de vacinação estão concentrados em 19 unidades.

A vacina será aplicada de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, conforme o horário agendado na Central Saúde Já, que funciona todos os dias, das 8h às 20h, inclusive fins de semana.

Curitiba deve vacinar 58 mil crianças entre 6 meses e 3 anos incompletos (2 anos, 11 meses e 29 dias). Até o momento, 4,3 mil crianças dessa faixa etária receberam a 1ª dose da Pfizer Baby. (Confira no site Imuniza Já Curitiba)

Esquema vacinal

O esquema vacinal básico para este público é de três doses. A 2ª dose deverá ser aplicada num intervalo de 28 dias após a 1ª. Já a 3ª dose deverá ser aplicada num intervalo de 56 dias após a 2ª.

As datas da 2ª e 3ª doses podem ser consultadas pelo Saúde Já Curitiba (site ou aplicativo), acessando a aba “Vacinação” no item “Próximas Vacinas”.

Vacinação simultânea

Além da dose do imunizante contra a covid-19, as unidades de saúde de Curitiba também ofertam vacinas do Calendário Nacional de Imunização que estejam em atraso.

A consulta sobre as vacinas pendentes também pode ser feita pelo Saúde Já Curitiba (site ou aplicativo), acessando a aba “Vacinação” no item “Pendentes”.

Não há mais necessidade de intervalo de 15 dias entre os imunizantes.

Orientações

No dia da vacinação, além da certidão de nascimento do bebê, é necessário apresentar documento pessoal com foto e CPF do familiar ou responsável que acompanha a criança.

O bebê deve ter, ainda, cadastro no Aplicativo Saúde Já Curitiba – pode ser incluído como dependente no cadastro do pai, mãe ou responsável para que a vacina seja registrada na carteira vacinal.

Esse cadastro também colabora para melhorar o fluxo de atendimento nas unidades de saúde, com maior agilidade no acesso aos dados e registro das doses.

As crianças que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas para se vacinar. No caso das que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem o completo reestabelecimento.

Vacina Covid – crianças de 6 meses a 2 anos completos

Pontos de vacina anticovid para bebês de 6 meses a 2 anos completos (2 anos, 11 meses e 29 dias)

Distrito Sanitário Boqueirão

Unidade de Saúde Visitação

Rua Bley Zorning, 3.136 – Boqueirão

Unidade de Saúde Vila Hauer

Rua Waldemar Kost, 650 – Hauer

Distrito Sanitário CIC

Unidade de Saúde Oswaldo Cruz

Rua Pedro Gusso, 3.749 – Cidade Industrial

Unidade de Saúde São Miguel

Rua Des. CId Campelo, 8060 – Cidade Industrial

Distrito Sanitário Santa Felicidade

Unidade de Saúde Bom Pastor

Rua José Casagrande, 220 – Vista Alegre

Unidade de Saúde São Braz

Rua Antonio Escorsin, 1960 – São Braz

Distrito Sanitário Cajuru

Unidade de Saúde Iracema

Rua Professor Nivaldo Braga, 1.571 – Capão da Imbuia

Unidade de Saúde Uberaba de Cima

Rua Capitão Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

Distrito Sanitário Matriz

Unidade de Saúde Mãe Curitibana

Rua Jaime Reis, 331 – São Francisco

Distrito Sanitário Bairro Novo

Unidade de Saúde Bairro Novo

Rua Paulo Rio Branco de Macedo, 791 – Sítio Cercado

Unidade de Saúde São João Del Rey

Rua Realeza, 259 – Sitio Cercado

Distrito Sanitário Portão

Unidade de Saúde Vila Guaíra

Rua São Paulo, 1.495 – Vila Guaíra

Unidade de Saúde Santa Amélia

Rua Berta Klemtz, 215 – Fazendinha

Distrito Sanitário Boa Vista

Unidade de Saúde Abranches

Rua Aldo Pinheiro, 60 – Abranches

Unidade de Saúde Vila Esperança

Rua Cataratas do Iguaçu, 192 – Atuba

Distrito Sanitário Pinheirinho

Unidade de Saúde Fanny Lindóia

Rua Conde dos Arcos, 295 – Lindóia

Unidade de Saúde Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

Distrito Sanitário Tatuquara

Unidade de Saúde Monteiro Lobato

Rua Olivio José Rosetti, 538 -Tatuquara

Unidade de Saúde Dom Bosco

Rua Angelo Tosin, 100 – Campo do Santana