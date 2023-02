A partir de segunda-feira moradores de Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI), idosos acamados de 70 anos ou mais e indígenas, receberão a a vacina bivalente contra a convid-19. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

Curitiba recebeu hoje o primeiro lote da vacina bivalente contra a covid-19. São 28 mil doses, que serão destinadas à imunização de moradores de Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI), de acamados de 70 anos ou mais e da população indígena. A vacinação terá início na segunda-feira (27) com a visita das equipes da SMS nas instituições e residências desse grupo.

O imunizante bivalente conta com cepas atualizadas contra o coronavírus, incluindo a proteção contra a variante Ômicron. Para receber essa dose, a pessoa precisa ter concluído, pelo menos, o esquema primário da vacinação contra covid-19, composto pelas duas primeiras doses.

“Nossas equipes já têm o mapeamento dos idosos acamados e das instituições que são alvo desta primeira fase de imunização com a vacina bivalente. As famílias que eventualmente têm idosos acamados ainda não cadastrados na SMS devem comunicar a condição no aplicativo

Saúde Já Curitiba, para que tenham direito à vacina”, explica a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

Pessoas responsáveis por idosos acamados que não são acompanhados pelo SUS Curitibano devem fazer o cadastro do idoso no Saúde Já (veja abaixo o passo a passo). A SMS precisa identificar esses idosos para incluí-los nos roteiros das equipes dos Distritos Sanitários que farão a imunização.

De acordo com o Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, as doses da vacina bivalente são específicas para grupos prioritários. Na primeira fase, estão incluídas as pessoas idosas acima de 70 anos, além daquelas vivendo em instituições de longa permanência (ILP), a partir de 12 anos, abrigados e trabalhadores dessas instituições; imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

De acordo com o recebimento de novas doses do imunizante bivalente, a Secretaria Municipal da Saúde vai ampliar o público-alvo e comunicar o chamamento.

Indígenas

Os indígenas, já cadastrados na SMS, serão vacinados pelo Distrito Sanitário Tatuquara e aqueles que frequentam a Casa de Passagem Indígena receberão a vacina pela equipe do Consultório na Rua.

O que é acamado?

A secretaria explica que são considerados idosos acamados pessoas acima de 60 anos sem condição de mobilidade, que não se levantam para tarefas básicas, como banho ou necessidades fisiológicas.

Como fazer o cadastro no Aplicativo Saúde Já Curitiba

No smartphone ou tablet, busque por “Saúde Já Curitiba” nas lojas virtuais (Play Store para aparelhos com sistema Android, e App Store para os que utilizam o sistema iOS). Instale ou atualize o app.

Após instalado para fazer o primeiro acesso, informe o número do CPF ou Cartão do SUS. A primeira senha é sua data de nascimento, no formato “DD/MM/AAAA”. Pessoas que já tenham passado por algum atendimento no SUS Curitibano já terão as informações na base de dados, não precisarão preencher novamente, basta conferir seus dados.

Para aqueles que não tiverem os dados cadastrados, na tela inicial clicar na opção “Cadastre-se aqui” e o próximo passo é informar um CEP válido em Curitiba, preencher informações pessoais e de contato.

Caso haja alguma divergência, o aplicativo irá solicitar foto de um documento em que apareça o número do seu CPF e a foto de um comprovante de residência. Essa ação será feita pelo próprio app.

Informar um endereço de e-mail válido. Pronto. Agora é só salvar e aguardar a equipe validar o seu cadastro.

Após finalizar o cadastro e fazer o login de acesso, na tela inicial há um ícone “Pacientes idosos” ao clicar você será direcionado para informar a condição de mobilidade do paciente, clicar no botão “Informar paciente acamado”, se for essa a condição do seu familiar, confirmar

Para pessoas com idade abaixo de 60 anos a opção “Pacientes idosos” não estará visível, exceto para aqueles que têm vinculados em seus dependentes pessoas com idade acima de 60 anos