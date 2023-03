Vacinação da 1ª dose de reforço das crianças nascidas até 2012 na US Mãe Curitibana. Na imagem Leonardo Von Linsingen, de 11 anos – Curitiba, 16/03/2023 – Foto: Daniel Castellano / SMCS

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) começou a aplicar, hoje, a 1ª dose de reforço da vacina anticovid em crianças nascidas até 2012. Nesta sexta-feira (17), será a vez das nascidas até 2013.

As próximas faixas etárias do grupo serão convocadas em breve, até englobar todas as crianças de 5 a 11 anos, conforme determina o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.

Aqueles que não puderem comparecer na data da convocação, devem procurar um ponto de vacinação assim que possível para colocar a situação vacinal da criança em dia.

A vacinação desta faixa etária acontece de segunda à sexta-feira, em 106 unidades de saúde da capital, das 8h às 17h. Os endereços podem ser conferidos no site Imuniza Já Curitiba.

Veja onde se vacinar AQUI

A funcionária pública federal Lorena Von Linsingen, 55 anos, aproveitou o primeiro dia de convocação para levar o filho Leonardo Von Linsingen, de 11 anos, para receber o reforço da vacina anticovid e ficar mais protegido.

“Eu vi a notícia no site da Prefeitura. Tirei ele mais cedo da escola hoje, para vir já tomar a vacina”, contou Lorena. “Não podemos deixar de trazer para vacinar”, disse.

Lorena contou que a família teve covid-19 em janeiro do ano passado e ela acredita que a doença foi na forma mais branda, porque todos estavam vacinados. “E nunca tivemos reação à vacina”, complementa.

Leonardo, de uniforme escola, estava animado. “Acho legal tomar a vacina para não pegar covid”, disse.

“É importante que os pais e responsáveis levem novamente as crianças para receber esse reforço e manter a proteção dos nossos curitibinhas”, orientou a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella.

Orientações para receber a vacina

O público convocado para o reforço recebe uma mensagem pelo Aplicativo Saúde Já Curitiba. Para receber o imunizante, além de se enquadrar na faixa etária chamada, é preciso ter recebido a 2ª dose há 120 dias ou mais.

Pessoas que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas para se vacinar. No caso de pessoas que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem a ausência de sintomas.