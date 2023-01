Curitiba concentra vacinação contra covid-19 de crianças em dez unidades de saúde. Foto: Ricardo Marajó/SMCS (Arquivo)

A partir da próxima quarta-feira (4/1) a vacinação anticovid das crianças de 5 a 11 anos em Curitiba será realizada exclusivamente em dez pontos de vacinação. Devido a limitação do estoque de vacinas destinadas ao público infantil, o estoque remanescente do município dos imunizantes destinados às crianças ficará concentrado em dez unidades específicas para otimizar o uso das doses.

Desde o final de outubro, a vacinação para as crianças de 3 e 4 anos na capital paranaense já estava sendo realizadas nos dez locais, pela limitação de doses de Coronavac, agora os pontos passam a concentrar todo o público infantil que já foi convocado para receber a vacina.

A medida é para garantir que todo o público infantil convocado, tanto para 1ª, 2ª ou doses de reforço tenham a vacina garantida. Atualmente, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização (PNO) da Vacinação contra a Covid-19, do Ministério da Saúde o público para a imunização são as crianças a partir de 6 meses de idade, a depender de disponibilidade de doses.

“Estamos concentrando todo o nosso estoque dos imunizantes para as crianças, com o objetivo de que nenhuma dose seja perdida e que todos os convocados possam ser vacinados”, explica a superintendente da Saúde, Flávia Quadros.

“Já as pessoas com 12 anos ou mais podem receber a vacina em todas as 108 unidades de saúde da cidade, de acordo com o PNO”, orienta.

Pfizer baby

Para os bebês de 6 meses até 2 anos já receberam a primeira aplicação da vacina pfizer baby a 2ª dose também estará disponível nas mesmas dez unidades de saúde mediante agendamento. Confira como agendar.

O agendamento será feito pela Central Saúde Já no telefone 3350-9000, que funciona de segunda a domingo das 8h às 20h. Poderão realizar o agendamento pais ou responsáveis por bebês de 6 meses de idade a 2 anos completos que tenham recebido a 1ª dose há 21 dias ou mais.

A data da segunda dose da vacina anticovid dos bebês pode ser consultada no Saúde Já, pelo celular ou computador, na carteira de vacinação digital no campo “próximas vacinas”.

Por falta de recebimento de nova remessa de imunizante Pfizer baby o agendamento para os bebês que ainda não receberam a 1ª dose está temporariamente suspenso.

Até o momento Curitiba recebeu do Ministério da Saúde apenas um lote de imunizantes anticovid destinado para bebês de 6 meses a 2 anos completos, no dia 11 de novembro para a 1ª, 2ª e 3ª.

Antes da suspensão foram convocados para receber a primeira dose os bebês de 6 meses a 2 anos com comorbidades e os bebês sem comorbidades nascidos até 31 de dezembro de 2020.

A SMS aguarda receber nova remessa de vacinas Pfizer baby para retomar a aplicação da primeira dose dos curitibinhas.

Pontos de vacinação

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba adotou essa estratégia para garantir o melhor aproveitamento das doses disponíveis. Também foi considerada a diminuição do número de pessoas que buscam pela vacina, já que a maior parte do público já foi convocado para todas as doses do esquema vacinal.

A lista completa, com os pontos de vacinação contra a covid-19, influenza e calendário de rotina para todos os públicos, pode ser conferida no site Imuniza Já Curitiba.

A SMS divulgou nesta terça-feira (3/1) novo grupo para o segundo reforço

Locais de vacinação contra covid-19 para crianças

Distrito Sanitário Boqueirão

Unidade de Saúde Visitação

Rua Bley Zorning, 3136 – Boqueirão

Distrito Sanitário CIC

Unidade de Saúde Oswaldo Cruz

Rua Pedro Gusso, 3749 – Cidade Industrial

Distrito Sanitário Santa Felicidade

Unidade de Saúde Santa Felicidade

Via Veneto, 10 – Santa Felicidade

Distrito Sanitário Cajuru

Unidade de Saúde Iracema

Rua Professor Nivaldo Braga, 1571 – Capão da Imbuia

Distrito Sanitário Matriz

Unidade de Saúde Mãe Curitibana

Rua Jaime Reis, 331 – Alto do São Francisco

Distrito Sanitário Bairro Novo

Unidade de Saúde Bairro Novo

Rua Paulo Rio Branco de Macedo, 791 – Sítio Cercado

Distrito Sanitário Portão

Unidade de Saúde Vila Guaíra

Rua São Paulo, 1495 – Vila Guaíra

Distrito Sanitário Boa Vista

Unidade de Saúde Abranches

Rua Aldo Pinheiro, 60 – Abranches

Distrito Sanitário Pinheirinho

Unidade de Saúde Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

Distrito Sanitário Tatuquara

Unidade de Saúde Monteiro Lobato

Rua Olivio José Rosetti, 538 -Tatuquara

Públicos já convocados anteriormente para a vacinação anticovid

Aqueles já chamados e que não puderem comparecer nas datas estipuladas, podem procurar as unidades de saúde, na chamada repescagem contínua.

1º dose

Pessoas com 3 anos completos ou mais

Bebês de 6 meses a 2 anos estão com agendamento para 1ª dose temporariamente suspenso.

2º dose

Pessoas com 3 anos completos ou mais

Bebês de 6 meses a 2 anos com agendamento, após atingir 21 dias da primeira dose.

1º reforço

Pessoas com 12 anos completos ou mais

2º reforço

Imunossuprimidos com 12 anos ou mais, profissionais de saúde, pessoas de 18 a 39 anos vacinadas na 1ª dose com Janssen, pessoas com 40 anos ou mais vacinadas com qualquer marca na 1ª dose

Pessoas nascidas até o 1º semestre de 1997, vacinadas com Astrazeneca, Pfizer ou Coronavac na 1ª dose

3º reforço

Imunossuprimidos com 18 anos ou mais vacinados com qualquer marca na 1ª dose do início do esquema vacinal e para pessoas com 40 anos ou mais ou que sejam profissionais da saúde e tenham sido vacinadas com Janssen na 1ª dose

Pessoas nascidas até o 1º semestre de 1997, vacinadas com Janssen na 1ª dose

4º reforço