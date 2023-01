Franklin de Freitas

Tempo estável nas diversas regiões paranaenses no início deste sábado. Não há registro de chuvas, com nebulosidade mais variável entre o centro-sul, Campos Gerais e o leste do Estado. Temperaturas estão mais amenas na Região Metropolitana de Curitiba.

A instabilidade atmosférica perde força em relação aos últimos dias sobre as regiões paranaenses. Temperaturas ainda ficam bastante elevadas, mas há uma diminuição no fluxo de umidade sobre o estado. Chuvas devem ser rápidas e localizadas a partir da tarde entre o noroeste, norte, oeste e centro-sul, podendo vir acompanhadas de alguns raios. No entanto, é baixo o risco para temporais. Nas demais regiões, chuvas ocasionais também podem ocorrer, mas com fraca intensidade em sua grande maioria.

No domingo, o deslocamento de uma frente fria pelo oceano na altura do Sul do País, volta a aumentar a instabilidade atmosférica nas diversas regiões do Paraná. Pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas, são previstas entre a madrugada e manhã nas regiões oeste, sudoeste, sul e noroeste do estado. Ao longo do dia, as pancadas de chuvas avançam para as demais regiões paranaenses. As condições para temporais voltam a ficar elevadas em todo estado.