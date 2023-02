Com monitoramento em tempo real ocorrências no Carnaval de Curitiba diminuem 330%. Foto: Pedro Ribas/SMCS

Um levantamento da Guarda Municipal de Curitiba aponta uma diminuição de 330% no número de ocorrências registradas no carnaval de Curitiba neste ano, em comparação aos dados de 2020, antes do início da pandemia. Apenas nove ocorrências foram registradas em 2023, enquanto que em 2020 foram 39.

