Cerca de 80 candidatos que vão fazer o concurso público da Prefeitura de Curitiba estão tendo aulas de um cursinho gratuito, com professores voluntários, para ajudar na preparação para as provas que acontecem no dia 27 de novembro.

A iniciativa é da administração regional Bairro Novo e conta com a parceria do grupo educacional Unifacear, formado por duas faculdades e um centro universitário, com atuação em Curitiba (Santa Felicidade, Bacacheri, Sítio Cercado e Guaíra), Araucária e Fazenda Rio Grande.

Busca de oportunidade

De acordo com a pedagoga Priscila Costa, que coordena o projeto, com ajuda de um grupo de professores voluntários, a ideia surgiu como forma de dar uma resposta de apoio para quem está em busca de relocação no mercado de trabalho.

“Muita gente estava nos procurando em busca de uma oportunidade assim e então surgiu a ideia de organizar este cursinho, que é a forma de a gente apoiar essas pessoas. Essa é uma iniciativa pedagógica que transforma a sociedade”, comentou.

Os conteúdos repassados estão relacionados aos currículos da educação infantil e do ensino fundamental, a Constituição de 1988, a Lei de Diretrizes de Base 9394/96, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Lei da Inclusão e documentos orientadores da rede municipal de ensino de Curitiba.

Preparação custa caro

Além de dedicar muitas horas de estudo, os candidatos ao concurso também precisam desembolsar dinheiro quando decidem recorrer a cursinhos preparatórios, uma dificuldade a mais para quem está desempregado.

“Cursinhos custam caro e essas pessoas estão desempregadas, muitas trabalham na informalidade. Então tivemos a ideia de proporcionar cinco grandes encontros, um intensivão para ajudá-los a ter uma boa performance no certame”, disse .

O primeiro encontro aconteceu no sábado (12/11) e o último ainda sem data marcada, deve acontecer na próxima semana, dias antes da data das provas do concurso.

“Para fechar todo o conteúdo repassado, nós queremos levar o programador linguístico Edson Cachoeiro, que faz um trabalho de tornar as pessoas mais confiantes para realizar suas tarefas”, antecipou Priscila.

Concurso para 22 carreiras

O concurso da Prefeitura de Curitiba é organizado pela Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap). Ao todo, o certame será para 22 carreiras e estão previstas 905 vagas para os níveis básico, médio, técnico e superior.

As provas de conhecimentos estão marcadas para 27/11 (domingo) e serão aplicadas no período da manhã e da tarde, dependendo do cargo escolhido pelo profissional.

As vagas são para 20 cargos e duas funções públicas, com vínculo pela CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas – a de agente comunitário de saúde e a de agente de combate às endemias, em que o processo de seleção é denominado processo seletivo público (PSP).

Candidatos às vagas de técnicos de enfermagem em saúde pública para a Secretaria da Saúde farão prova no período da manhã. Os que optaram pelas vagas da FAS, farão prova à tarde.

Todas as informações do concurso devem ser conferidas pelos candidatos regularmente pelo site do Núcleo de Concursos.