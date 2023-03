Prefeito Rafael Greca com a presidente da FAS, Maria Alice Erthal, recebe o vereador Beto Moraes, e o secretário de Estado do Trabalho, Mauro Moraes, que o convida para o evento “Emprego Mais Curitiba”. Curitiba, 30/03/2023. Foto: Pedro Ribas/SMCS

A Prefeitura de Curitiba e o Governo do Paraná trabalham juntos pela geração de emprego e renda na capital. Em reunião no Palácio 29 de Março, nesta quinta-feira (30/3), o prefeito Rafael Greca e o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, alinharam uma agenda conjunta pela empregabilidade, que terá início no próximo dia 11 de abril, com a realização do Mutirão Emprega Mais Curitiba, a partir das 9h, na Rua da Cidadania do Pinheirinho.

No evento, na sede da Regional Pinheirinho, estarão abertas 1.500 vagas de emprego com a participação de 60 empresas fazendo processo seletivo na hora.

“Temos a missão de fazer do Paraná o primeiro Estado em empregabilidade do Brasil. Neste encontro com o prefeito reforçamos a parceria, porque é importante caminharmos ombro a ombro, lado a lado, pela geração de oportunidades”, disse Moraes.

Greca destacou o esforço do município pela geração de empregos em todas as idades e a importância da parceria entre os governos.

“Lancei o programa do Empregotech para pessoas com mais de 40 anos, com o suporte da Fundação de Ação Social (FAS) e da Agência Curitiba. É importante a integração de esforços entre os governos. Acho que toda a iniciativa nesse sentido deva ter paralelismo”, observou o prefeito.

Greca e Moraes combinaram a realização dos próximos mutirões nas ruas da Cidadania do Boqueirão e do Bairro Novo, com datas a serem definidas.