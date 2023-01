(Franklin de Freitas/ Arquivo Bem Paraná)

O boletim semanal da covid-19 em Curitiba, publicado nesta quarta-feira (11), mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 11/1 a 17/1) 937 novos casos da doença – uma média de 134 por dia, redução de 37,3% na média diária com relação à semana anterior, que era de 214.

No mesmo período, foram divulgadas 11 mortes por covid-19, duas por dia, em média. As vítimas são três homens e oito mulheres. Do total, oito tinham mais de 63 anos; dez apresentavam comorbidades.

Nessa terça-feira (17/1), a cidade tinha 1.330 casos ativos da doença, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Balanço da pandemia

Com os novos casos confirmados, 580.028 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 570.050 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

Até o momento, foram contabilizados 8.648 óbitos pela doença na cidade desde o início da pandemia.

Leitos do SUS

Nesta quarta-feira (18/1), há sete pacientes internados em leitos de UTI SUS de Curitiba e outros 13 pacientes em leitos de enfermaria SUS por covid-19.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) esclarece que os internamentos ocorrem diariamente, assim como as altas, com alterações dos dados ao longo do dia.

Periodicidade dos boletins

Desde o dia 13 de setembro de 2022, os boletins da covid-19 passaram a ter publicação semanal, sempre às quartas-feiras, com os dados dos últimos sete dias consolidados.

Números da covid-19 – semana 11/1/2023 a 17/1/2023

937 novos casos confirmados (média de 134 casos/dia)

11 óbitos (média de dois óbitos/dia)

Números desde o início da pandemia

Confirmados – 580.028

Casos ativos – 1.330

Recuperados – 570.050

Óbitos – 8.648