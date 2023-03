FAS promove mutirão na Regional Matriz com oferta de 212 vagas de emprego para mulheres. – Foto: Daniel Castellano / SMCS

A Fundação de Ação Social (FAS) promove nesta sexta-feira (10/3), na Rua da Cidadania Matriz (Praça Rui Barbosa) um mutirão de empregos exclusivo para o público feminino. A ação faz parte da programação de comemoração do Dia Internacional da Mulher. Serão ofertadas 212 vagas de emprego.

A ação será realizada em parceria com as empresas Super Muffato, Aliança Sul e McDonald’s, que estarão com suas equipes de Recursos Humanos, no auditório da Rua da Cidadania, para entrevistar os candidatos. O horário de atendimento será das 9h às 12h e das 13h às 16h. As senhas serão entregues até as 14h.

Programação dos processos seletivos desta sexta-feira

O horário de atendimento será das 9h às 12h e das 13h às 16h. As senhas serão entregues até as 14h

Super Muffato

Quantidade de vagas: 100

Funções: Operador de caixa, repositor de mercadorias, auxiliar de estacionamento, auxiliar de padeiro, confeiteiro, auxiliar de cozinha, balconista

Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto

Não é necessário experiência

Entrevistas: Rua da Cidadania Matriz – auditório (Praça Rui Barbosa, 101 – Centro)

Aliança Sul

Quantidade de vagas: 100

Funções: Operador de Telemarketing.

Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto

Não é necessário experiência

Entrevistas: Rua da Cidadania Matriz – auditório (Praça Rui Barbosa, 101 – Centro)

McDonald’s

Quantidade de vagas: 12

Funções: Atendente de lanchonete

Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto

Não é necessário experiência

Entrevistas: Rua da Cidadania Matriz – auditório (Praça Rui Barbosa, 101 – Centro)