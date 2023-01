(Franklin de Freitas)

O sábado amanheceu com tempo nublado em parte do Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e o litoral paranaense. Em alguns pontos, especialmente nos trechos de serra, há registro de garoa. Destaque também para as temperaturas amenas neste início de manhã, com valores perto dos 13°C nas cidades do centro-sul paranaense.

A estabilidade atmosférica predomina na maioria das regiões paranaenses, com temperaturas elevadas à tarde. Há condições para chuvas fraca e chuviscos ocasionais, devido aos ventos que sopram do oceano. Nesses setores as temperaturas devem seguir mais amenas, com sensação de um pouco de frio em função do vento, especialmente à noite.

O domingo deve ser de tempoensolarado entre o Oeste e o Sudoeste do Paraná, com temperaturas bastante elevadas à tarde. Nos Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral deve seguir com muitas nuvens, com chuviscos ocasionais. Tendência é de que o sol apareça por alguns momentos, com temperaturas amenas no amanhecer.