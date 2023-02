Divulgação/PMC

Quem for curtir o Carnaval de Curitiba vai perceber a presença constante da Guarda Municipal, que já reforçou efetivo nos principais pontos de concentração dos foliões. Em uma operação especial, a corporação iniciou os trabalhos no dia 4 de fevereiro e deve acompanhar as comemorações espalhadas pela cidade até o dia 20. Cerca de 1,4 mil câmeras da Muralha Digital, o cerco de segurança da Prefeitura de Curitiba, irão auxiliar neste trabalho.

