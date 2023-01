Dois homens armados que assaltaram um supermercado no bairro de Cidade Jardim, em São José dos Pinhais (região metropolitana de Curitiba), fizeram clientes e funcionários do estabelecimento de reféns, no final da tarde de sexta-feira. Ao serem flagrados por um policial militar de folga, eles usaram os reféns como escudo no confronto. Ninguém ficou ferido no tiroteio.

Leia mais no blog Política em Debate.