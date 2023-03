Meia Maratona de Curitiba provoca alterações no trânsito no domingo. Foto: José Fernando Ogura/SMCS.

O trânsito terá mudanças no domingo em alguns bairros para a segurança dos participantes e realização da Meia Maratona de Curitiba. A prova conta com três modalidades (21 km, 10 km e 5 km ) e começa às 6h, com largada na Praça Nossa Senhora de Salette, no Centro Cívico.

A corrida deve reunir cerca de cinco mil participantes e a previsão de término é às 9h, com chegada na Praça Afonso Botelho.

Confira o trajeto:

Da Praça Nossa Senhora da Salette, os participantes seguirão pelo seguinte trajeto: Avenida Cândido de Abreu, no sentido Centro, ruas Inácio Lustosa, Mateus Leme e Deputado Mário de Barros, Praça Rio Iguaçu, ruas Prefeito Rosaldo Gomes Mello Leitão e Ernani Santiago de Oliveira, Avenida Cândido de Abreu, ruas Comendador Fontana, Mauá, Amâncio Moro, Ubaldino do Amaral, Omar Sabbag e Eng. Leão Sounis, avenidas Comendador Franco e Dário Lopes dos Santos, ruas Hidelbrando de Araújo e Brasilio Itiberê, Avenida Dário Lopes dos Santos, Rua Ostorja Roguski, avenidas Dário Lopes dos Santos e Comendador Franco, ruas Engenheiros Rebouças e Nunes Machado, Avenida Presidente Kennedy, ruas Morretes, Guilherme Pugsley, Saint’ Hilaire, Avenida Presidente Getúlio Vargas, Rua Buenos Aires até a Praça Afonso Botelho.

Durante a prova, a Rua Engenheiros Rebouças, no trecho entre a Avenida Comendador Franco e a Rua Conselheiro Laurindo, terá bloqueio total para a passagem dos atletas. O restante do trajeto será compartilhado entre os participantes da corrida e os veículos, com o trânsito fluindo nas faixas à esquerda.

Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) e monitores estarão ao longo do percurso para auxiliar na organização e efetuar bloqueios temporários em caso de necessidade.