Dia 20 de janeiro é o Dia Mundial do Queijo e o Mercado Municipal é um lugar especial para quem gosta dessa iguaria carregada de história e saberes ancestrais. Em Curitiba, no Mercado, 17 lojas disponibilizam variedade de tipos de queijos e muita qualidade para celebrar a data em grande estilo.

A história do queijo é antiga, não se sabe a data exata da origem do alimento, mas especialistas afirmam que o queijo surgiu há cerca de 8000 A.C, quando o homem passou a criar animais em suas propriedades. Não há evidências históricas sobre o local onde o queijo surgiu, mas é incontestável que queijo é um alimento apreciado no mundo inteiro. Cada país consome e comercializa o produto de forma particular e, no Brasil a produção de queijo tem crescido significativamente na última década. Com o aumento da variedade e qualidade do produto nacional, os consumidores passaram a apreciar e comprar mais os queijos artesanais brasileiros. Para Flavia Rogoski, que é diretora da Associação dos Permissionários do Mercado Municipal de Curitiba e mestre-queijeira “os chefs de cozinha começaram a se aproximar mais dos produtores brasileiros e isso elevou a qualidade do queijo produzido aqui. Além disso, o processo de produção do queijo nacional passou a despertar mais interesse de quem busca o turismo gastronômico, fortalecendo ainda mais o setor”.

No Brasil o estado que é referência na produção de queijos é Minas Gerais que concentra cerca de 40% da produção nacional, mas o Paraná também começa a se destacar no setor. Segundo dados da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, são 39 agroindústrias espalhadas por todas as regiões do Estado e regularizadas pelos sistemas de inspeção sanitária.