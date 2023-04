Um motorista que trafegava na rua Carlos Klemtz, no bairro da Fazendinha, em Curitiba perdeu o controle do veículo e bateu de frente com uma moto onde trafegava um casal. A mulher que ocupava a garupa da moto morreu na hora e o condutor foi levado para o hospital.

Leia mais no blog Plantão de Polícia.