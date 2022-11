A intenção foi mobilizar as pessoas para o enfrentamento da realidade com a promoção de eventos pela Paz

Com o aumento da violência em Curitiba nas últimas semanas, líderes do Movimento SOS Vila Torres tomaram a iniciativa de promover a Caminhada da Paz, que foi realizada neste sábado, dia 12 de novembro, reunindo centenas de pessoas.

O Missionário Redentorista Joaquim Parron, coordenador do Movimento, explica que a intenção foi mobilizar as pessoas para o enfrentamento da realidade com a promoção de eventos pela Paz e Concórdia entre as pessoas. “É um trabalho preventivo para evitar que a escalada da violência tome conta da vida de todos”, afirma o religioso. “Percebemos a necessidade urgente de trabalhar por uma mentalidade de paz nesse mundo dilacerado pela divisão e ódio”, completa.

A proposta foi não apenas moradores da Vila, mas todas as pessoas interessadas em se unir à comunidade pedindo pela paz. “Todos foram convidados”, diz Padre Parron, lembrando que a caminhada sairá da Ponte da Paz, na Vila Torres.

SOS Vila Torres

O Movimento SOS Vila Torres foi criado em março de 2020, no início da pandemia de Covid-19, para amparar especialmente catadores de materiais recicláveis, uma das primeiras categorias a sofrer os efeitos econômicos da pandemia. Com o agravamento da pobreza, o Movimento passou a atender outras regiões necessitadas da cidade. Atualmente, cerca de 2 mil cestas básicas são distribuídas todos os meses em sete regiões pobres de Curitiba. Para atender a comunidade carente, o Movimento conta com solidariedade das pessoas que possam fazer doações de alimentos, roupas e materiais de higiene.

Para doar

Quem puder fazer doações para o SOS Vila Torres pode procurar a Capela Nossa Senhora Aparecida, na Rua Guabirotuba, 700 (Vila Torres) ou falar diretamente com o Padre Parron, no celular/Whatsapp 41 9 9963-2350.