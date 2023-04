Estado promove mutirão de emprego com 1.784 vagas para operador de telemarketing na Agencia do Trabalhador. Foto: Geraldo Bubniak/AEN

A Agência do Trabalhador de Curitiba realiza nesta terça-feira (11) um mutirão de empregos na Rua da Cidadania do Pinheirinho. A ação faz parte do programa Emprega Mais Curitiba e vai disponibilizar 1.500 vagas para trabalhadores da Capital. Cerca de 50 empresas farão o processo seletivo, com possibilidade de contratação imediata. A ação é focada em oportunidades para a população que reside na região Sul da Capital.

O programa Emprega Mais Curitiba é desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda. Há parceria com a Prefeitura da Curitiba para a utilização do espaço público. Segundo o secretário estadual de Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, o mutirão é o primeiro da série do Emprega Mais Curitiba a ser realizada em 2023.

“Mutirões com grande oferta de vagas e reunindo número expressivo de empregadores serão realizados em outros bairros da Capital ao longo do ano, tendo como foco a população que utiliza os serviços oferecidos nas ruas da Cidadania de Curitiba”, explicou Moraes.

O secretário comenta, ainda, que a escolha do local para o mutirão está ligada diretamente ao grande fluxo de pessoas na região em decorrência da proximidade com o terminal de ônibus.

A ação acontece das 09h até 16h, com entrega de senhas até as 12h. O gerente da Agência do Trabalhador Central de Curitiba, Rafael Santos, ressalta que o mutirão desta terça-feira é o primeiro do ano com a oferta de vagas gerais na Capital, ou seja, com oportunidades para todas as faixas etárias e gênero.

“Tivemos ações voltadas para as mulheres em março e mutirões para a juventude. O Emprega Mais Curitiba tem um público mais amplo e vai oferecer vagas em mais de 50 empresas”, afirma ele.