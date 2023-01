Prefeitura de Curitiba (Foto: Carlos Costa/CMC)

Os salários dos servidores da Prefeitura de Curitiba e benefícios de aposentados e pensionistas do IPMC (Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba) serão antecipados para esta sexta-feira (27). O crédito será feito ao longo do dia e será o último pagamento pela Caixa Econômica Federal.

A partir do pagamento de fevereiro, a instituição financeira a atender servidores e beneficiários será o Banco do Brasil. O contracheque já pode ser conferido pelo Portal do Servidor e pelo portal do IPMC, para aposentados e pensionistas.

A antecipação neste mês será feita em caráter excepcional.