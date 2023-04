Um grupo com 35 profissionais deve começar a trabalhar na rede municipal de ensino do município ainda neste mês. A Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) convoca para segunda-feira (10/4) um grupo classificado para o processo seletivo simplificado (PSS). São 17 profissionais do Magistério – Área de Atuação: Docência I (edital 5) e 18 candidatos a Professor de educação infantil (edital 6).

Os candidatos devem comparecer ao Edifício Delta, no andar térreo (Av. João Gualberto, 623) portando todos os documentos requeridos nos editais. Os profissionais de docência I devem se apresentar pontualmente às 9h, enquanto os professores devem se dirigir às 14h30 ao mesmo local.

Os profissionais poderão escolher a unidade e o turno em que querem trabalhar, de acordo com a ordem de classificação. As vagas serão disponibilizadas conforme a necessidade da Secretaria Municipal da Educação.

Orientações

A Smap orienta para que o participante confira com atenção todos os documentos exigidos. A falta, divergência ou irregularidade na documentação resultará na eliminação do candidato do Processo Seletivo Simplificado.

Além disso, algumas medidas de segurança contra a covid-19 são tomadas. Será proibida a entrada de acompanhantes e é recomendado o uso de máscaras. Cada participante deve levar a própria caneta azul, para assinar a documentação.

Esta é a última fase de um longo processo, em que cada profissional provou capacitação para exercer o serviço no ano em que vigora o contrato. Todos os demais candidatos que concorrem a algum PSS devem ficar atentos às atualizações no site da Prefeitura. Lá, são postados todos os avisos e atualizações.