A Rede de Proteção Animal e a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, deflagraram operação em imóveis em que havia suspeita de um criadouro de cães na região do bairro Abranches, e de maus tratos a animais no bairro Barreirinha. Foto: Divulgação

A Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba e a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente da Polícia Civil (DPMA) deflagraram, na tarde de hoje, uma operação em dois imóveis suspeitos de funcionar como criadouro de cães, no bairro Abranches, e de maus-tratos a animais, no Barreirinha.

A ação aconteceu após uma série de denúncias feitas à DPMA e registros de vizinhos pela Central 156 e resultou na apreensão de dez animais. O proprietário do imóvel do Abranches foi multado em R$ 12 mil, por criação e venda irregulares e maus-tratos aos animais. No segundo local, com a constatação de maus-tratos, além da apreensão, foi aplicada a multa de R$ 14 mil.

A chefe da Rede de Proteção Animal, Sueli Sasaoka, lembrou que a lei 13.914/2011 proíbe a criação e disciplina o comércio de animais de estimação no município de Curitiba. “O comércio precisa ter a liberação de funcionamento com o alvará da atividade e indicar o criadouro de origem fora do município”, reforçou.

Comprar animais de estabelecimentos regularizados e fiscalizados pelo município é mais uma garantia de que não houve maus-tratos. Os animais não podem ficar expostos por mais de seis horas e devem ser comercializados com microchip para que possam receber as informações dos responsáveis.

Futura adoção

Os cães resgatados agora ficam sob responsabilidade da ONG Projeto Ajudei como fiel depositária. Com o fim dos prazos do processo administrativo, poderão seguir para adoção responsável.