Foto: Cauby Ross

Dois dos restaurantes mais prestigiados de Curitiba, Asu e Ichigo Ichie, vão comemorar juntos a inclusão entre os melhores do Brasil no ranking Exame Casual 2025. Ambos alcançaram a 18ª colocação na lista e decidiram brindar o reconhecimento com um jantar especial no próximo 7 de julho, a partir das 19h, no Ichigo Ichie.

O menu será criado e executado a quatro mãos pelos chefs Danilo Takigawa (Asu) e Régis Hideki Shiguematsu (Ichigo), unindo criatividade, técnica e respeito às tradições da gastronomia japonesa e asiática. O cardápio, com sete tempos e harmonização alcoólica inclusa, sai por R$ 640 por pessoa (acrescido de 10%). Reservas podem ser feitas pelo WhatsApp: (41) 4141-5231.

O jantar propõe uma experiência sensorial que começa com entradas como carpaccio de atum com shissô e polenta crocante com crudo de peixe. Entre os principais, destaque para a seleção de sashimis premium, repolho grelhado ao molho de vôngole e lula marinada na pimenta fermentada e melado de cana. A sobremesa traz sorvete de iogurte com mousse de manga e maracujá, crocante de pistache e folha de arroz com pó de uva.

Os restaurantes

O Asu, comandado por Takigawa, é referência em gastronomia autoral contemporânea e figura também entre os 30 melhores do Paraná, segundo o Prêmio Bom Gourmet 2024. O chef já foi finalista do programa Mestre do Sabor e passou por cozinhas renomadas como o Central (Lima) e o Manu.

Já o Ichigo Ichie, liderado por Shiguematsu, foi o restaurante de cozinha japonesa tradicional mais bem avaliado do Brasil na lista da Exame. Com foco em técnicas clássicas e ingredientes selecionados, conquistou o público curitibano em apenas um ano de funcionamento, com destaque para o menu Omakase, a tradicional degustação japonesa.

Jantar harmonizado Ichigo Ichie & Asu

7 de julho de 2025 (segunda-feira)

A partir das 19h

Avenida Sete de Setembro, 5970 – Seminário, Curitiba – PR

R$ 640 por pessoa (+10%)

Reservas: (41) 4141-5231

Instagram: @ichigocuritiba