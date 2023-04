Rodoviária de Curitiba prevê 52.5 mil embarques e desembarques no feriado de Páscoa. Foto: Divulgação/SMCS

A Rodoviária prevê 32,5 mil embarques e 20 mil desembarques para o feriadão da Páscoa. O movimento deve ser 5% superior ao resgistrado no mesmo feriado do ano passado.

A previsão é que movimento cresça a partir desta quarta-feira (5/4), com 7,5 mil embarques, número que deve subir para 15 mil na quinta-feira (6/4) e 10 mil na sexta-feira (7/4). Nos três dias, 1.050 ônibus devem deixar Curitiba.

O Interior do Paraná é o principal destino dos passageiros, com 40% dos embarques. Santa Catarina vem em segundo lugar, com 20%, Litoral do Paraná em terceiro, com 18%. São Paulo é destino de 15% dos passageiros e o Rio Grande do Sul, 4%.

No período haverá reforço para o atendimento com operações de agentes de trânsito nas áreas internas, bem como nos acessos ao terminal rodoviário. As linhas de ônibus que dão acesso ao terminal terão veículos de reserva à disposição da fiscalização em caso de necessidade.