Curitiba abre nesta quarta-feira (29) a campanha de vacinação contra a gripe de 2023. Estão convocadas, neste primeiro momento na capital paranaense, pessoas com 60 anos ou mais e também crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias).

O público convocado neste primeiro momento em Curitiba soma 452 mil pessoas. A Prefeitura de Curitiba recebeu da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) uma primeira remessa 61.400 doses, que serão aplicadas até o fim dos estoques. O município aguarda o envio de nova remessa do imunizante pela Sesa.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, demais grupos prioritários serão chamados posteriormente, após o recebimento de novas doses.

A vacina contra a gripe oferecida pelo SUS é trivalente e protege contra a cepa da influenza B, influenza A H1N1 e influenza A H3N2 (que causou o surto mais recente de gripe no último ano). A vacina é contraindicada para menores de 6 meses e também para pessoas que tiveram reação anafilática grave em doses anteriores.

Onde se vacinar

Para se vacinar, é preciso apresentar documento de identificação.

A vacina estará disponível, de segunda a sexta, das 8h às 17h, em 107 unidades de saúde para o público com 60 anos ou mais. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos poderão se vacinar nestas mesmas unidades, com exceção da US Ouvidor Pardinho. Confira os endereços no site Imuniza Já Curitiba.

A Secretaria Municipal da Saúde orienta a população para que, na medida do possível, evite buscar a vacinação nas unidades mais centrais, cujo movimento é maior, e priorize as demais.

Crianças

Fazem parte do público prioritário definido pelo Ministério da Saúde crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias). Para aquelas que serão vacinadas pela primeira vez contra influenza, deve-se considerar o esquema de duas doses, com intervalo de 30 dias entre elas. As demais crianças, que receberam ao menos uma dose da vacina contra influenza em anos anteriores, devem receber apenas uma dose em 2023.

A secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella, pede especial atenção aos pais à vacinação das crianças. “Temos registrado aumento do atendimento de crianças por causas respiratórias. A gripe acomete bastante esse público e a vacina é uma forma de amenizar esse problema”, afirma.

Os pais também poderão aproveitar a oportunidade para realizar vacinas de rotina dos filhos que estejam em atraso e colocar em dia a situação vacinal das crianças que ainda não foram completamente imunizadas contra a covid-19. O esquema vacinal atual contra a covid-19 para as crianças prevê a aplicação de três doses.

“A cobertura da vacinação contra a covid-19 em crianças está baixa. Esta é uma ótima oportunidade de colocar em dia a carteira, protegendo nossos curitibinhas da gripe, covid-19 e demais doenças”, diz Beatriz.

Idosos

São contempladas nesta fase todas as pessoas com 60 anos ou mais, mediante documento de identificação que comprove a idade.

Além de vacinação contra a gripe, idosos que ainda não tomaram o reforço da vacina anticovid bivalente poderão aproveitar a oportunidade e regularizar a situação vacinal. As duas vacinas (contra covid e influenza) podem ser administradas juntas.

Além da busca direta nas unidades de saúde, o imunizante contra a gripe também será aplicado diretamente nas residências dos acamados com 60 anos ou mais e dos moradores de instituição de longa permanência (ILPs).

Idosos acamados que são acompanhados pelo SUS ou já receberam anteriormente a vacina nesta condição devem aguardar a visita de uma equipe das unidades de saúde. Já os acamados que não são acompanhados pelo SUS devem indicar a condição pelo aplicativo Saúde Já Curitiba. Na tela inicial, basta clicar na aba “Paciente Acamado” e selecionar o paciente indicado.