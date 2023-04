Saúde convoca população de Curitiba de 18 a 25 anos para cadastramento definitivo. Foto: Pedro Ribas/SMCS

A Secretaria Municipal da Saúde convoca os moradores de Curitiba de 18 a 25 anos que ainda não completaram o cadastro definitivo de saúde a regularizar a situação até 3 de maio. A ação poderá ser feita diretamente no aplicativo Saúde Já Curitiba, com o envio de alguns documentos pela ferramenta (veja mais detalhes abaixo).

A novidade estará disponível para a faixa etária convocada, na versão atualizada do aplicativo, que entrará nos próximos dias nas lojas App Store (para celulares sistema IOs) e Play Store (para celulares sistema Android).

O objetivo é trazer mais segurança no acesso ao Aplicativo Saúde Já Curitiba e também permitir que esses usuários passem a acessar de forma plena os serviços do SUS Curitibano.

Com o cadastro provisório, é possível acessar presencialmente apenas atendimentos de urgência e emergência nas unidades e receber vacinas. Já quem tem cadastro definitivo, por outro lado, poderá acessar todas as ferramentas do Aplicativo Saúde Já Curitiba, além dos demais serviços do SUS Curitibano, como consultas, exames, entre outros.

“Estamos preparando novidades para o aplicativo e Central Saúde Já Curitiba, mas que, por uma questão de proteção de dados, só poderão ser acessadas por aqueles usuários que tenham cadastro definitivo”, adianta a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella.

De acordo com a secretária, a regularização do cadastro se estenderá a todas as faixas etárias em breve. “Estamos fazendo esse chamamento de forma escalonada, para que fique mais organizado”, complementa.

Segundo Beatriz, a orientação, neste momento, é que para que todos os residentes em Curitiba, de 18 a 25 anos, entrem no seu aplicativo Saúde Já Curitiba e verifiquem a situação do seu cadastro. Caso ainda necessite de validação, o aplicativo (na versão atualizada) abrirá uma tela solicitando o envio de documentos para o público convocado.

Esse envio será realizado de forma prática pelo próprio aplicativo Saúde Já Curitiba (veja o passo a passo abaixo) e a validação será feita pela Secretaria Municipal da Saúde. Caso seja detectada alguma inconsistência, o usuário será avisado por e-mail das providências a tomar.

Após 3 de maio, pessoas de 18 a 25 anos que não tenham feita a validação do cadastro, só conseguirão acessar a ferramenta após o envio dos documentos

Quem tiver qualquer dificuldade pode mandar um email para smscentral@sms.curitiba.pr.gov.br, ou ainda entrar em contato com a Central Saúde Já Curitiba, pelo telefone 3350-9000, que funciona todos os dias, das 8h às 20h, para receber orientações. Uma terceira possibilidade é procurar diretamente a sua unidade de saúde de referência.

Passo a passo

1) Se você é residente em Curitiba e tem entre 18 e 25 anos, entre no aplicativo Saúde Já Curitiba, colocando seu login, data de nascimento e senha.

2) Caso o seu cadastro esteja provisório e ainda necessite de validação, você receberá a seguinte mensagem: “A partir de 03/05/2023, para acessar o aplicativo será necessário validar o seu cadastro, com o envio de alguns documentos”

3) Caso não apareça essa mensagem, seu cadastro já está validado e não há necessidade de tomar mais nenhuma ação.

4) Mas, caso a mensagem apareça, você deve clicar em “Validar”.

5) O aplicativo Saúde Já Curitiba abrirá uma nova tela, para que você tire uma foto (frente e verso) do documento de identificação e do comprovante de residência de Curitiba e envie pela própria ferramenta.

6) Enquanto os documentos são analisados pela Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, você poderá acessar o aplicativo ainda com o status de “Cadastro Provisório” até que ocorra essa validação, considerando a data limite de 03/05/2023. Após a análise dos documentos, você receberá um email com a confirmação de seu “Cadastro Definitivo”.

7) Caso seja detectada alguma inconsistência, você será avisado por e-mail das providências a tomar.