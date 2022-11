Pessoas que moram nos bairros da Regional Pinheirinho e estão em busca de emprego têm várias oportunidades para relocação no mercado no trabalho.

Nesta segunda-feira (21/11), acontece o Mutirão para Empregos em Hotelaria, no auditório da Rua da Cidadania do Pinheirinho. As entrevistas serão das 9h às 16h e buscam preencher 70 vagas. Os candidatos devem levar documentação e currículo profissional.

É necessário comprovar experiência para funções de assistente de governanta, auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica, auxiliar administrativo, manobrista, recepcionista atendente, nutricionista, atendente de portaria de hotel, cozinheiro, garçom, recepcionista de hotel e supervisor de hospedagem.

Para os cargos de auxiliar de mesa, auxiliar de limpeza, camareira e auxiliar de cozinha não é preciso experiência. Os candidatos aprovados no processo de seleção irão trabalhar em hotéis das redes Bourbon, Accor, Bristol e HCC, além dos hotéis Alta Régia, Mabu, Intercity e Capivari Ecoresort.

Oportunidades nos bairros

A cessão de espaços do município para as empresas realizarem processos seletivos de trabalhadores vem sendo adotada pela Fundação de Ação Social (FAS), responsável pelas políticas da assistência social e do trabalho e emprego, desde 2021.

Além das Ruas da Cidadania, as entrevistas de emprego também são feitas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), com o objetivo de levar as oportunidades de trabalho perto da casa de quem está em busca de emprego.

Serviço: Mutirão de Empregos para Hotelaria

Data e hora: segunda-feira (21/11), das 9h às 16h

Local: Auditório da Rua da Cidadania Pinheirinho (Av. Winston Churchill, 2.033)