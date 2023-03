(Foto: Arquivo Bem Paraná)

A Sanepar informa que, na terça-feira (7), fará serviço de melhoria no sistema de distribuição, em Curitiba, que pode afetar o abastecimento de água no Centro e nos bairros Jardim Botânico, Rebouças, Cristo Rei, Hugo Lange, Prado Velho, Juvevê e Alto da XV. O serviço será feito das 8h às 16h e a normalização ocorrerá de forma gradativa até as 8 horas da manhã de quarta-feira (8).

Podem ficar sem água durante este período principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel. A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) recomenda que todos possuam o reservatório. A Sanepar sugere uma capacidade de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.