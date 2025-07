Shopping de Curitiba anuncia retorno de atração com 200m² de camas elásticas nas férias de julho; saiba qual

Arena retorna pelo quarto ano consecutivo ao Jockey Plaza. Foto: Divulgação

O Jockey Plaza Shopping volta a ser palco de um dos programas mais aguardados das férias de julho em Curitiba. A Arena Neon Fun retorna pelo quarto ano consecutivo.

São milhares de blocos de espuma e 200 m² de camas elásticas em uma área multicolorida pensada para agradar crianças e adolescentes. O empreendimento conta com uma estrutura de 25 toneladas e reúne – em um só lugar – luzes, movimento e aventura.

Estrutura ampliada e cheia de novidades

Com 650 m² de área e quatro andares, o parque conta com 10 metros de altura e capacidade para até 200 pessoas simultaneamente. A atração inclui:

Escorregadores em espiral



Tirolesa



Trampolins suspensos



Piscina de blocos de espuma



Parede de escalada



Gangorra de bola



Pontes panorâmicas



E mais de 80 mil luzes de LED, que criam um cenário neon moderno e imersivo



“Mais do que um parque indoor, a Neon Fun se consolidou como parte da programação de férias do Jockey. É uma experiência que combina diversão e movimento em um ambiente visualmente marcante”, afirma Michelle Cirqueira, gerente de marketing do shopping.

Quem pode participar?

A Arena Neon Fun é destinada a crianças com altura mínima de 90 cm. Veja as regras:

90 cm até 120 cm : precisam estar acompanhadas de um responsável (sem custo adicional para o adulto)



: precisam estar acompanhadas de um responsável (sem custo adicional para o adulto) A partir de 120 cm : podem brincar sozinhas, com um responsável por perto



: podem brincar sozinhas, com um responsável por perto Adultos: também podem participar, adquirindo ingresso individual



Valores e funcionamento

R$ 60 por 50 minutos de permanência



R$ 1 por minuto adicional



Horário de funcionamento:

Segunda a sábado: 10h às 22h

Domingos: 11h às 22h





A atração já está aberta ao público e permanece no shopping até o fim do inverno.

Localização e estrutura

O Jockey Plaza Shopping está localizado na Rua Konrad Adenauer, 370 – Tarumã, e oferece estacionamento com os seguintes valores:

R$ 10 por até 30 minutos



R$ 17 por toda a diária



Horários de funcionamento do shopping:

Lojas: segunda a sábado, das 10h às 22h | domingos, das 14h às 20h



Alimentação: segunda a sexta, das 10h às 22h | sábado, até 23h | domingo, das 11h às 22h

Serviço: Arena Neon Fun – Jockey Plaza Shopping

Local: Praça central – Piso L1

Funcionamento: Segunda a sábado, das 10h às 22h | Domingos, das 11h às 22h

Ingressos: R$ 60 (50 minutos) | R$ 1 por minuto adicional

Regras de acesso: