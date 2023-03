Smart City Expo Curitiba 2022. Stand do Vale do Pinhão – Curitiba, 24/03/2022 – Foto: Daniel Castellano / SMCS

Pelo quarto ano consecutivo, Curitiba se torna o centro dos debates internacionais sobre soluções inovadoras para as cidades inteligentes no mês do seu aniversário. O Smart City Expo Curitiba 2023 é a grande atração da programação semanal em comemoração aos 330 anos da capital.

Nos dias 22, 23 e 24 de março, especialistas em smartcities, representantes governamentais, empresas e startups, profissionais e interessados no tema do mundo todo vão falar sobre “Cidades que conectam pessoas e tecnologias”. São esperadas cerca de 15 mil pessoas no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui.

CONFIRA AQUI a programação semanal

A entrada é gratuita para a área de exposição, onde estarão a Arena Metaverso, a Smart Plaza Vale do Pinhão e 65 expositores.

A Arena Metaverso é um espaço inédito no Smart City e vai contar com uma experiência em realidade virtual da Prefeitura de Curitiba e onde serão debatidas possibilidades do 5G, da conectividade global.

A Smart Plaza Vale do Pinhão, coração da feira, terá uma agenda intensa nos três dias de Smart City Expo: estão programados 85 eventos dos atores que formam o ecossistema Vale do Pinhão, entre pitches das startups de Curitiba e da Região Metropolitana, além das experiências inovadoras exitosas da Prefeitura e que já fazem parte do dia a dia dos curitibanos.

Sorteio especial

O Smart City vai ser palco, também, do sorteio do Prêmio do Nota Curitibana especial 330 anos, no valor de R$ 330 mil. O valor é mais que o dobro dos R$ 150 mil que geralmente são sorteados em datas especiais, como o Natal. O 53º sorteio do programa será na quinta-feira (23/3).

Ainda no clima do Smart City, na noite de segunda-feira (20/3) vai ser realizada a final da 4ª edição do Pitch Live Vale do Pinhão, um dos principais eventos nacionais para a projeção de empresas inovadoras no Brasil. A disputa une competição e aprendizado e este ano vai premiar o melhor modelo de negócio para cidades inteligentes (smartcities), melhorando a vida das pessoas por meio da inovação.

Dignidade à mesa

Outra atração da programação semanal será na terça-feira (21/3). Curitiba atinge a marca de 1 milhão de refeições servidas no programa Mesa Solidária. A iniciativa do município, em parceria com mais de 70 entidades, tem garantido dignidade à mesa para desempregados, idosos carentes e pessoas que vivem em situação de rua.

No dia seguinte, a Assessoria de Direitos Humanos e Política para Mulheres promove mais uma ação com o Ônibus Lilás, desta vez na Rua da Cidadania do Fazendinha, na Regional Portão.

Dança e movimento

A semana terá ainda a entrega da reforma do Centro de Esporte e Lazer Vila Oficinas, no Cajuru. A estrutura da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude foi revitalizada.

Na cultura, continuam as apresentações do Auto da Fundação de Curitiba e a Fundação Cultural de Curitiba preparou uma programação especial para comemorar os 20 anos da Casa Hoffmann e os 330 anos de Curitiba. Tem muita dança e movimento, com diferentes gerações e técnicas.

Amigo Bicho

No fim de semana, dois eventos no sábado (25/3) marcam as comemorações dos 330 anos de Curitiba. No Parque Barigui acontece a primeira edição do ano do evento de adoção Amigo Bicho, da Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba.

E o Teatro UP Experience – Universidade Positivo recebe a 15ª Conferência Municipal de Saúde de Curitiba. Com o tema “O modelo da Saúde 4.1 para o avanço do SUS Curitiba”, 600 delegados, representantes de usuários, trabalhadores, gestores e prestadores de serviços vão debater a evolução da política pública de saúde municipal.

Programação semanal dos 330 anos de Curitiba

Roda-gigante da Santos Andrade, carrossel do Passeio Público e carrossel do Parque Tanguá – De terça a sexta-feira, das 12h às 20h; sábados e domingos, das 9h às 20h

Segunda-feira (20/3)

19h – Final do Pitch Live Vale do Pinhão 2023 – Auditório da FAE Business School (Avenida Visconde de Guarapuava, 3.263)

Terça-feira (21/3)

11h – Comemoração do marco de 1 milhão de refeições servidas do Mesa Solidária – Complexo de Segurança Alimentar do Capanema (sob o viaduto do Capanema)

15h – Rosto da Cidade – Edifício Nossa Senhora da Luz (R. José Bonifácio, 15 – Centro)

15h30 – Entrega da reforma do Centro de Esporte e Lazer Vila Oficinas (Rua Nilton João Marchesini, 49 – Cajuru)

Quarta-feira (22/3)

Das 8h30 às 16h30 – Ônibus Lilás na Rua da Cidadania do Fazendinha

9h às 19h – Smart City Expo Curitiba 2023 – Centro de Eventos Positivo (Parque Barigui)

9h – Caminhada Viva Bem – Rua da Cidadania do Pinheirinho

Quinta-feira (23/3)

9h às 19h – Smart City Expo Curitiba 2023 – Centro de Eventos Positivo (Parque Barigui)

10h – Sorteio do prêmio especial do Nota Curitibana – Smart City Expo Curitiba 2023 – Centro de Eventos Positivo (Parque Barigui)

20h – Aniversário de 20 anos da Casa Hoffmann – Maré – Espetáculo inédito de Danças Urbanas – Memorial de Curitiba (Rua Claudino dos Santos, 79 – Largo da Ordem)

Sexta-feira (24/3)

9h às 19h – Smart City Expo Curitiba 2023 – Centro de Eventos Positivo (Parque Barigui)

17h – Entrega do prêmio Vamos Pintar Curitiba – Capela Santa Maria (Rua Conselheiro Laurindo, 273 – Centro)

19h30 – Auto da Fundação de Curitiba – Passeio Público

20h – Aniversário de 20 anos da Casa Hoffmann – 5 Danças – Casa Hoffmann (Rua Claudino dos Santos, 58 – Largo da Ordem)

Sábado (25/3)

Das 7h30 às 18h30 – 15ª Conferência Municipal de Saúde – Teatro UP Experience – Universidade Positivo (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300)

11h – Evento em comemoração aos 330 anos de Curitiba e da Câmara Municipal – Praça Eufrásio Correia

10h às 16h – Evento Amigo Bicho especial de aniversário da cidade – adoção de animais resgatados – Estacionamento em frente ao Salão de Atos do Parque Barigui

19h30 – Auto da Fundação de Curitiba – Passeio Público

20h – Aniversário de 20 anos da Casa Hoffmann – 5 Danças – Casa Hoffmann (Rua Claudino dos Santos, 58 – Largo da Ordem)

Atividades esportivas e de lazer, em toda a cidade, promovidas pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude

Domingo (26/3)

12h – Auto da Fundação de Curitiba – Memorial de Curitiba (Rua Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco)

19h30 – Auto da Fundação de Curitiba – Passeio Público

20h – Aniversário de 20 anos da Casa Hoffmann – Portas Abertas: Pontes Móveis #8anos – Casa Hoffmann (Rua Claudino dos Santos, 58 – Largo da Ordem)

Atividades esportivas e de lazer, em toda a cidade, promovidas pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude