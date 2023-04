Divulgação/PMC

Os telefones 153 (Guarda Municipal) e 199 (Defesa Civil) terão o atendimento interrompido temporariamente a partir das 22h do domingo (16/4) até as 6h de segunda-feira (17/4). A interrupção é necessária para a manutenção do sistema de telefonia administrado pela Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap).

Com a indisponibilidade do atendimento pelo telefone 153 da Guarda Municipal e 199 da Defesa Civil, o cidadão tem a opção de ligar para os telefones 190 da Polícia Militar ou 193 do Corpo de Bombeiros.

As solicitações também podem ser feitas pela Central 156 da Prefeitura de Curitiba, que irá direcionar os pedidos à Guarda Municipal.

Durante o período de interrupção temporária do serviço telefônico, a Guarda Municipal continuará seu patrulhamento normal e estará à disposição da população em seus postos fixos de atendimento. Em caso de emergência, o cidadão pode se dirigir até esses locais e solicitar atendimento imediato ou então entrar em contato pelo telefone fixo dos postos. Os endereços e telefones estão disponíveis no link.