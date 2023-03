Foto: João Frigério

A via rápida do Portão sentido bairro segue interditada após o acidente na madrugada desta sexta-feira que terminou com dois postes derrubados na via rápida do bairro do Portão, nas proximidades das ruas Zacarias de Paula Neves com Francisco Frischmanns. Segundo informações de testemunhas, um veículo Jetta em que trafegavam quatro pessoas teria batido nos postes ao participar de um racha.

O acidente ocorreu nas proximidades de um radar com velocidade máxima de 60 quilômetros por hora. Por causa da derrubada dos postes, o trânsito ficou caótico na região, com grande congestionamento.

As equipes da Copel já estão na região trocando os postes mas a via segue interditada. O trânsito na região é lento.