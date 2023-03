Em um jogo sensacional, onde o último quarto foi determinante para assegurar a vitória, o Philadelphia 76ers desbancou o Milwaukee Bucks por 133 a 130 encerrando uma invencibilidade de 16 partidas do rival. O confronto aconteceu na madrugada deste domingo. James Harden e Joel Embiid foram fundamentais. O primeiro terminou o encontro como cestinha do jogo com 38 pontos. Seu companheiro de time, que também foi eficiente nos arremessos ( 31 pontos), obteve ainda seis rebotes e colaborou com dez assistências.

Para Harden, o triunfo em cima do time que tem a melhor campanha da NBA dá moral para toda a equipe visando o restante da temporada. “Você encontra algo e tenta mantê-lo. Descobrimos a estratégia tarde, no último quarto, e simplesmente conseguimos levar até o final para sair com a vitória”, afirmou o armador.

Na partida, tudo se encaminhava para que os Bucks conquistassem mais um triunfo diante de sua torcida. A franquia de Milwaukee tinha uma boa vantagem no placar (95 a 77) e não dava sinais de queda de ritmo. Foi quando Harden entrou em ação e assinalou 19 de seus 38 pontos no quarto final.

O Philadelphia passou a enfileirar cestas e o jogo ganhou outro ritmo. Uma bola de três pontos de Embiid sacramentou a virada ao estabelecer no placar 127 a 125 contra os donos da casa, que não perdiam um duelo desde janeiro.

Apesar de ter sido um dos destaques desta vitória épica, que manteve a equipe na terceira colocação da Conferência Leste, Embiid foi crítico em relação ao seu desempenho. “Achei que esta noite poderia ter sido melhor. Errei muitos arremessos fáceis que costumo fazer. Mas no final, o importante foi conseguir esse resultado”, concluiu.

Alegria e satisfação de um lado, lamentação do outro pela interrupção na sequência de vitórias na NBA. Para o gigante Giannis Antetokounmpo, o resultado mostrou que o time precisa corrigir algumas deficiências.

“Eles iam onde queriam na quadra marcando pontos de todas as maneiras. Conseguiram tudo. Daí, você tem que escolher. Precisamos ser capazes de jogar 48 minutos de bom basquete. Temos que defender por 48 minutos. Essa derrota é uma importante lição para o nosso time assimilar”, afirmou o jogador que deixou a quadra com 34 pontos assinalados e ainda garantiu 13 rebotes.

Também nesta madrugada, o Cleveland Cavaliers conseguiu um importante resultado ao bater o Detroit Pistons por 114 a 90. As mãos certeiras de Darius Garland (21) e Donovan Mitchell (20), ajudaram a construir o placar que assegurou não só a vitória, mas também a quarta colocação na Conferência Leste.

Quem não teve a mesma sorte diante de sua torcida foi o Sacramento Kings, que acabou derrotado pelo Minnesota Timberwolves por 138 a 134. Anthony Edwards, com 27 pontos, chamou a responsabilidade nos minutos finais, comandou o resultado, e encerrou uma série de cinco triunfos seguidos dos Kings.

Em um jogo bastante equilibrado, o Miami Heat bateu o Atlanta Hawks por 117 a 109 e complicou a vida do seu rival. Foi a segunda derrota em três confrontos do treinador Quin Snyder, que vem tendo dificuldades para embalar a sua equipe.

O Toronto Raptors derrotou o Washington Wizards por 116 a 109 em partida que teve o sabor de confronto direto por uma vaga à próxima fase. Emparelhadas na classificação da Conferência Oeste, os Raptors aparecem em nono lugar, enquanto os Wizards vem logo a seguir.

Completando a rodada, o Houston Rockets foi até San Antonio e superou os Spurs por 122 a 110. Com destaque para o trabalho coletivo, oito jogadores dos Rockets terminaram o duelo com mais de dez pontos assinalados. De quebra, Kenyon Martin garantiu um “double-double” com catorze pontos e treze rebotes.

Confira os resultados da NBA deste sábado:

Washington Wizards 109 x 116 Toronto Raptors

Cleveland Cavaliers 114 x 90 Detroit Pistons

Miami Heat 117 x 109 Atlanta Hawks

San Antonio Spurs 110 x 122 Houston Rockets

Milwaukee Bucks 130 x 133 Philadelphia 76ers

Sacramento Kings 134 x 138 Minnesota Timberwolves

Confira os jogos da NBA deste domingo:

Dallas Mavericks x Phoenix Suns

Chicago Bulls x Indiana Pacers

Los Angeles Lakers x Golden State Warriors

Brooklyn Nets x Charlotte Hornets

Orlando Magic x Portland Trail Blazers

Houston Rockets x San Antonio Spurs

Oklahoma City Thunder x Utah Jazz

Boston Celtics x New York Knicks

Washington Wizards x Milwaukee Bucks

LA Clippers x Memphis Grizzlies