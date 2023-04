Atual campeão da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, o Flamengo iniciou a temporada da pior forma possível e continua atordoado no meio a uma grande crise. Na sexta-feira à noite a diretoria confirmou a contratação do argentino Jorge Sampaoli, escolhido para substituir o português Vítor Pereira, que acumulou uma série incrível de tropeços. Sob o comando do interino Mário Jorge, o rubro-negro estreia no Campeonato Brasileiro contra o Coritiba, às 16h, de domingo, no Maracanã.

Um reencontro com a torcida, ainda ressentida e decepcionada pelo último ‘papelão’ sofrido no Maracanã no domingo passado: a goleada por 4 a 1 para o rival Fluminense, que valeu o bicampeonato carioca ao rival. Sem comando, dentro e fora de campo, o grupo de jogadores está totalmente desmoralizado, tanto que na quinta-feira perdeu por 2 a 0 para o modesto Maringá, pela Copa do Brasil.

Ainda pesa nas costas dos flamenguistas, o vice na Super Copa do Brasil, perdido para o Palmeiras, o vice da Recopa Sul-Americana, perdido nos pênaltis para o Independiente Del Valle e pela eliminação precoce no Mundial Interclubes, onde o sonho era decidir o titulo com o Real Madrid.

No meio de semana, Mário Jorge estreou no comando interino, mas o irreconhecível Flamengo acabou derrotado para por um time que disputará a Série D do Brasileiro, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Coritiba, também vem sob pressão. O time de António Oliveira não chegou às finais do Campeonato Paranaense e na Copa do Brasil, empatou em casa, por 3 a 3, com o Sport.

Tentando acalmar os ânimos, o técnico Mário Jorge deve escalar o que tem de melhor à sua disposição. Gabriel, que vive uma seca de 10 jogos sem marcar, deve seguir no ataque ao lado de Pedro. No meio-campo, Everton Cebolinha assumiu a vaga de titular no lugar de Arrascaeta, lesionado. Fora do duelo contra o Maringá, o lateral esquerdo Filipe Luís ainda é dúvida. Caso não reúna condições de jogo, Ayrton Lucas deve ser mantido no lado esquerdo.

Uma novidade é o atacante Bruno Henrique, fora há 10 meses após lesão no joelho, o atacante foi relacionado no meio de semana e deve ser opção novamente. “É o momento de falar menos, trabalhar mais e tentar recuperar a confiança desses caras, porque eles são muito vencedores. Fora do Brasil, no Brasil, no Flamengo e até na seleção. Estabelecer a confiança, eu acho que esse é o caminho que o Flamengo tem que seguir com esse grupo”, disse Mário Jorge.

Pelo lado do Coritiba, o técnico António Oliveira deve mexer em alguns setores do time. Na lateral esquerda, Victor Luís ganhou a concorrência de Jamerson, recém-contratado junto ao Guarani, e colocou uma pulga atrás da orelha do português. Outro setor que o técnico deve mexer é no meio campo. Experiente, Júnior Urso deve começar entre os 11 titulares na vaga de Bruno Gomes.

Principal jogador do Coxa, Alef Manga deve formar o trio de ataque ao lado de William Pottker e Rodrigo Pinho, centralizado. Manga fez os três gols – hat-trick – no empate com o Sport. “É uma equipe recheada de jogadores campeoníssimos, e a qualquer momento podem resgatar a confiança porque qualidade eles têm. Não tenho dúvidas que vão querer dar uma resposta neste jogo”, disse António Oliveira.