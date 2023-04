O Boca Juniors viajará para a Venezuela na noite desta quinta-feira. Vai enfrentar o Monagas no primeiro jogo do clube na Copa Libertadores da temporada 2023.

A equipe faz parte do Grupo F, que também inclui o Colo-Colo, do Chile, e o Pereira, da Colômbia.

Em teoria, o venezuelano Monaga é o mais fraco do grupo e terá que se provar contra equipes muito mais fortes do continente.

Na primeira rodada enfrenta um dos clubes mais tradicionais da Copa Libertadores. A equipe perdeu por 3 a 0 para o Carabobo. Vai enfrentar o campeonato venezuelano em uma série de quatro jogos sem perder.

O Monagas é terceiro classificado da 8.ª jornada da Liga Nacional com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Nestes jogos marcou 9 goles e sofreu 7 goles.

Apesar de fazer uma campanha regular no campeonato venezuelano, é claro que este não pode ser uma referência para enfrentar uma equipe da dimensão do Boca Juniors, principalmente devido à fragilidade do campeonato nacional.

Monagas permanece invicto no início da temporada de 2023

Foram 4 jogos com 3 vitórias e 1 empate, sendo que ambas as equipes marcaram em 3 deles.

Seu adversário é o poderoso Boca Juniors. Pode não ter mostrado tanta força nas últimas temporadas quanto em outras temporadas, mas ainda é um clube absolutamente forte e difícil de bater.

O Boca Juniors está entrando na temporada após conquistar o título da liga nacional no ano passado, mas mesmo em 2023, sua campanha na liga tem seus altos e baixos.

Na verdade, o Boca Juniors passou pela primeira fase da Copa Argentina, vencendo o Olimpo por 2 a 1 e vencendo os dois últimos jogos. Eles também tiveram uma importante vitória fora de casa contra o Barakas Central na última rodada do Campeonato Nacional.

De fato, eles construíram um resultado de 3 a 0, que foi um pouco ruim neste momento da temporada. Também o Boca Juniors está na oitava colocação após nove jogos, com quatro vitórias, três derrotas e dois empates.

Embora cause algumas dificuldades, o Boca Juniors ainda é o Boca Juniors e se classifica como favorito contra equipes venezuelanos com um campeonato muito fraco. Pode-se esperar um clube muito mais equilibrado do Boca Juniors em um jogo como este.

Boca Juniors e Monagas empata

Portanto, o Boca Juniors e Monagas empataram por 0 a 0 na noite da quinta-feira passada, em confronto válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. No Estádio Monumental de Monturin, na Venezuela, a seleção argentina precisou vencer dois jogadores para igualar o resultado.

Assim, à semelhança de outros elementos do grupo, Deportivo Pereira e Colo-Colo, a equipe soma apenas 1 ponto cada.

No que lhe concerne, o Boca tem as próximas datas da segunda rodada da Libertadores contra o Deportivo Pereira, na Bombonera, em Buenos Aires, no dia 18 de abril, às 21h de Brasília. Às 21h, duelo com o Colo-colo no Monumental de Santiago do Chile.

O decorrer do jogo

Comandado pelo interino e possivelmente futuro titular Mariano Herrón, o Boca começou bem, jogando mais alto que o normal, mas não gerou muito perigo. Aos dez minutos do primeiro tempo, o Boca Juniors quase abriu o placar, mas viu Mosquera fazer três defesas consecutivas para evitar a vantagem. Primeiro, Fabra saiu e o goleiro cedeu. Villa Cano também arriscou muito no rebote, enquanto Archer defendeu outro.

Então, após esses primeiros dez minutos animadores, o Boca se perdeu, abusando de bolas longas, sem ideias. Antes de sofrer um primeiro golpe, a exclusão de Bruno Valdez pouco antes do intervalo. Na inferioridade, o Boca não sofreu muito, mas teve que se contentar com alguns contra-ataques. Portanto, o resultado foi, bastante longo, os infortúnios xeneizes continuaram após a saída de Benedetto para Merentiel, que se machucou dez minutos depois, quando Roncaglia foi excluído. O Boca deve, portanto, se contentar com um empate.

Nos momentos finais, o Boca estava com falta de jogadores. Orlando Mosquera fez o gol, Abdiel Arroyo defendeu de cabeça e Fernando Basante foi o primeiro a tocar na bola após uma briga com Valdés. Na final, o zagueiro do Boca com o pé alto para trás acertou o adversário no rosto com a chuteira. O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio mostrou o cartão vermelho.

Aos seis minutos do segundo tempo, o atacante Benedetto quase marcou. Ele saiu da entrada da área e mandou direto para o travessão de Monagas. A seleção argentina chegou perto do gol apesar de jogar com um homem a menos.

Com 41 minutos restantes, o Boca viu outro jogador em campo. Na ocasião, Facundo Roncaglia recebeu o segundo cartão amarelo e teve que deixar o campo. O uruguaio Melentiel, que chegou por empréstimo do Palmeiras, se machucou e precisou ser substituído por Benedetto.