Campeonato Brasileiro Série B conta com diversas equipes; Confira tudo sobre a competição e saiba como apostar

Pexels



Vai começar o Campeonato Brasileiro Série B, competição que reúne 20 equipes no sonho de disputar a elite do futebol nacional. Em 2023 a liga está completamente nivelada, sem contar com nenhum “gigante” do futebol brasileiro, mas com diversas equipes de peso.

Com a promessa de duelos emocionantes, aposte nos favoritos ao Brasileirão Série B 2023 na Betway Esportes e faça a união do entretenimento com a possibilidade de ganhos interessantes nas partidas da competição.

Vale destacar que o regulamento segue o mesmo. Portanto, as 20 equipes se enfrentam em turno e returno, totalizando 38 rodadas. Após isso, as quatro melhores garantem o acesso, enquanto os quatro piores são rebaixados para o Brasileiro Série C em 2024.

Quais os favoritos?

As equipes tradicionais são apontadas como as favoritas para brigar pelo acesso. É o caso da dupla de Campinas, Guarani e Ponte Preta; A dupla catarinense, Avaí e Chapecoense; o Sport; além de três clubes que desceram de divisão na última temporada, Juventude, Ceará e Atlético Goianiense.

Além disso, existem dois clubes paulistas para ficar de olho. O Ituano, que chegou na semifinal do Campeonato Paulista em 2023 e bateu na trave no acesso para o Brasileirão em 2022. O outro clube é o Mirassol, que estreia na Série B, mas chega animado após os títulos do Brasileiro Série D e C em sequência, recebendo jogadores interessantes no seu elenco.

Portanto, a briga pelo acesso será boa e a tendência é que no mínimo 10 equipes tenham condições reais de disputar ponto a ponto um lugar na elite do futebol brasileiro.

Série B tem novidades na transmissão

Pexels



Os clubes da Série B chegaram a um acordo sobre a venda dos direitos de transmissões da competição. Dessa forma, pelos próximos 4 anos a competição será da Brax Sports Assets, que pagará 10 milhões por temporada para cada equipe, valor que aumenta por temporada.

Dessa forma, a empresa acertou com a Band para transmitir os jogos com exclusividade na TV aberta. Serão quatro jogos por rodada, sendo duas partidas em rede nacional e duas regionalizadas, totalizando 152 confrontos por temporada.

Além disso, a Brax negocia as transmissões para a TV fechada, com conversas adiantadas com a ESPN. No pay-per-view, o Premiere é o favorito, com a DAZN correndo por fora.

Como apostar na Série B?

Para apostar nos jogos do Campeonato Brasileiro Série B é muito simples, rápido e fácil. Para isso, é necessário ser maior de idade, ou seja, ter ao menos 18 anos. O próximo passo é escolher uma casa de apostas que esteja dentro da lei, com todas as suas licenças e regulamentações ativas.

A boa notícia é que as principais empresas contam com a Série B no catálogo de jogos. Por fim, crie a sua conta nela e pronto, estará apto para as apostas na competição ou outros eventos que interessar. Em contrapartida, é importante sempre ressaltar que é fundamental que faça análises antes de confirmar o seu bilhete. Aposte com responsabilidade!