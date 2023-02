Abel Ferreira apontou erros que, na sua avaliação, foram determinantes para a vitória sobre o Corinthians ter escapado no primeiro dérbi de 2023. O Palmeiras saiu atrás, buscou a virada, mas levou o empate na reta final da partida na Neo Química Arena.

Na análise do treinador, o primeiro gol, marcado por Róger Guedes, foi resultado mais de demérito da defesa palmeiras do que mérito do atacante corintiano. No lance, a zaga bateu cabeça e deu de presente a bola para Renato Augusto, que rolou para Guedes marcar.

“O primeiro gol do adversário foi mais demérito nosso do que mérito do adversário. Há erros que não podemos cometer, se fosse um jogo eliminatório poderíamos pagar caro”, alertou. O segundo gol do Corinthians, anotado por Gil, que definiu o resultado, foi “esquisito”, na definição do comandante palmeirense.

Na sua avaliação, se o time tivesse tido um “bocadinho” mais de calma e precisão nos passes no fim da partida, poderia ter feito o terceiro gol e ganhado o jogo. “O adversário já estava todo lançado à frente. Mas não deu, temos que aceitar o empate”.

Ele, por outro lado, enalteceu a postura da sua equipe. “Tivemos calma em um estádio com uma atmosfera forte, pesada. Não é fácil jogar esses jogos”, afirmou. “Quem gosta de jogo com muitos gols, viu. Quem gosta de jogo disputado, viu. Mesmo com a chuva, muitos momentos foi um jogo bem jogado. Nossa intenção era ganhar esse jogo, mas hoje não deu”, emendou.

A atmosfera adversa para o Palmeiras que a torcida corintiana criou em Itaquera foi elogiada por Abel, que disse gostar de estar em jogos com estádios lotados e pulsando. Ele até defendeu o fim da torcida única nas arquibancadas, medida em vigência em São Paulo desde 2016.

“Seja onde for, contra quem for, gosto de ganhar e gosto de ver estádios cheios, como nós vemos no Allianz Parque. Pena que não possa ter as torcidas dos dois lados, como na Supercopa”, lamentou.

O clássico serviu para testar a força do Palmeiras, único que ainda não perdeu no Paulistão, de acordo com o português. “Eu, particularmente, gosto de jogar com estádios cheios e contra rivais que nos obrigam a nos desafiarmos porque só somos os melhores se enfrentarmos os melhores. São esses jogos que preparam para o que vem”, justificou.

O resultado diante de seu maior rival mantém o Palmeiras como único invicto do Campeonato Paulista e time de melhor campanha da competição. São 21 pontos, frutos de seis vitórias e três empates, que lhe garantem a liderança tranquila do Grupo D. O próximo desafio é contra o Red Bull Bragantino, em casa, na quarta-feira de cinzas, às 21h35.