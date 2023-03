As seguidas eliminações na Copa do Brasil e na semifinal do Campeonato Carioca deixaram os torcedores vascaínos receosos para o retorno ao Brasileirão após a quarta passagem pela Série B. A depender de Abel Braga, não há motivos para preocupação. O diretor de futebol do clube previu um grande trabalho do time na competição.

A única competição que sobrou no calendário da equipe em 2023 começa no fim de semana de 15 e 16 de abril. Logo de cara, o Vasco terá os dois últimos campeões: Atlético-MG e Palmeiras, o que não tira o sono de Abel Braga, que prefere exaltar a boa apresentação da equipe contra o não menos forte Flamengo para prever uma campanha sem sustos.

“Estamos loucos para começar o Brasileiro, com dois jogos pegados contra Atlético e Palmeiras. É aquilo que sentimos no jogo passado. Não foi só enfrentar o Flamengo bem. Da maneira que saímos na quinta (queda na Copa do Brasil para o ABC nos pênaltis), todos muitíssimos mal e 48h depois você enfrentar um adversário que já tinha revertido a vantagem, tivemos uma resposta mental muito grande”, elogiou Abel.

“Isso me deu certeza de que vamos ter isso no Brasileiro. É uma convicção, é um trabalho de alto nível, de verdade, um trabalho de muita informação, de muito plano tático. E sem medo, simplesmente isso. Vasco hoje é um time sem medo. Contra o Flu, jogou melhor. Depois venceu o Botafogo ligeiramente melhor. Teve vitória sobre o Flamengo…”

O dirigente continuou esbanjando confiança no retorno ao Nacional após duas temporadas na divisão de acesso. “Pode esperar muito, mais ou menos o que viu domingo (contra o Flamengo). Naquele grau de atuação, a probabilidade de vitória é muito grande. O Vasco vai fazer um grande Brasileiro, não tenho dúvida disso. Eu tenho essas doideiras. É aquilo que o grupo nos passa.”

Abel Braga também elogia o técnico Maurício Barbieri. “O trabalho do Barbieri é muito bom porque começou do zero. Dos cinco jogadores da defesa não tem hoje um titular do ano passado. Você tem o Pec que não era titular na parte ofensiva, o próprio Alex (Teixeira), o Pedro (Raul), o Jair no meio. Isso é um trabalho de reconstrução”, afirmou Abel. “Explicando e sendo mais claro: começamos o campeonato com a terceira equipe, muito bem dividida pelo Emílio. Chegou a equipe da pré-temporada, vencemos o primeiro jogo, depois perdemos para o Volta Redonda e ninguém dava mais o Vasco entre os classificados. E conseguimos a classificação antes do último jogo.”