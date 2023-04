César Greco / Palmeiras / Flickr

O título paulista que o Palmeiras conquistou com goleada por 4 a 0 sobre o Água Santa só foi possível graças à mudança de postura dos jogadores. Abel Ferreira confidenciou que teve de “tocar no ego” dos atletas para que adotassem comportamento diferente dos que haviam tido em Barueri, quando a equipe levou 2 a 1 do rival de Diadema.

Na semana passada, horas depois da derrota em Barueri, o treinador português foi enfático ao dizer que o Palmeiras tinha duas opções: reverter o resultado ou “passar vergonha”. Ele deu contexto à declaração e contou o que fez para os atletas mudarem sua postura de um jogo para o outro.

“Às vezes achamos que somos imbatíveis, mas não somos. É verdade que os jogadores não tiveram no seu melhor nível no primeiro jogo. Tinha que tocar no ego de alguma forma. Seria uma vergonha se não ganhássemos aqui, pelo que não fizemos no último jogo”, afirmou o técnico.

“Tem muitos que torcem para a gente perder e vamos perder. Ainda bem que perdemos no jogo certo. Devo dizer publicamente, não gosto de mandar recado por fora. Acho que eles entenderam bem o que eu tinha falado”, disse Abel, em referência à sua declaração a respeito da possibilidade de passar vexame em caso da perda do título.

Agora com oito taças em sua galeria, o treinador disse que conseguiu despertar o “animal competitivo” que os jogadores têm dentro deles. “Se o Palmeiras não for competitivo, pode perder para qualquer equipe. Mas se for, pode ganhar de qualquer um.”