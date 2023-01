Depois de apostar na força máxima nas três partidas que fez pelo Campeonato Paulista, o técnico Abel Ferreira deve abrir mão de seus titulares para o duelo com o Ituano, nesta quarta, pelo Estadual. No treino desta terça, ele finalizou a preparação dando sinais de sua estratégia.

O motivo da mudança de planos é a disputa da primeira decisão do título da temporada. Neste sábado, o time paulista encara o Flamengo em Brasília na disputa pelo título da Supercopa.

A ideia de preservar os titulares passa também pelo risco de lesão, o que pode atrapalhar o trabalho de preparação para o confronto com os cariocas. O goleiro Weverton talvez seja um dos poucos nomes do grupo principal com chances de atuar. Caso seja poupado, Marcelo Lomba entra no gol para enfrentar o Ituano.

A linha de defesa deve contar com Mayke e Vanderlan nas laterais enquanto Luan e Kuscevic completam a zaga. Num provável esquema 4-3-3, o meio-campo pode ganhar a formação com Jailson, Atuesta e Bruno Tabata. Na frente, López seria o escolhido e teria a companhia de Breno Lopes e Rafael Navarro.

Uma estratégia parecida foi adotada pelo português Vitor Pereira no Flamengo. Depois de estrear com um time alternativo, ele colocou os titulares do rubro-negro nos jogos contra Portuguesa, Madureira e Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. Já diante do Bangu, a opção foi também poupar os titulares visando o duelo com o Palmeiras.