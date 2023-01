Abel Ferreira às vezes faz críticas públicas à diretoria e às vezes afaga os dirigentes. Na entrevista coletiva depois do clássico com o São Paulo, o treinador português fez os dois. Defendeu a gestão de Leila Pereira quanto à falta de contratações para esta temporada, mas deu uma considerável alfinetada nos cartolas do clube ao comentar a mudança de data da Supercopa do Brasil.

Na visão de Abel Ferreira, a diretoria precisa se posicionar publicamente em alguns momentos. Ele entende que a alteração da data da Supercopa promovida pela CBF, que levou o jogo com o Flamengo de domingo, 29, para sábado, 28, suscitava maior assertividade dos cartolas palmeirenses nas conversas.

“Nosso clube, quando é para reclamar, nunca reclama publicamente. Vai sempre por e-mail. É tudo por e-mail. E não pode ser, basta”, reclamou o treinador. “Treinador treina, jogador joga e a direção tem que dirigir, e dirigir é se posicionar. Não pode ser só mandar e-mail”, continuou.

O treinador entende que a diretoria deveria ter tido postura mais firme ao pedir a alteração tanto de data tanto do clássico com o São Paulo quanto da Supercopa porque o time precisava três dias inteiros de descanso e não vai ter. Foram dois dias de treino entre o duelo com o Botafogo e o Choque-Rei e serão outro dois entre a partida contra o Ituano, quarta-feira, e a decisão com o Flamengo, no sábado.

“Pedimos que este jogo (clássico com o São Paulo) e o próximo tivessem um intervalo de três dias. E dava. Qual foi a resposta? ‘Não, porque o horário nobre é domingo às 16h’. Se o horário nobre é esse, por que a Supercopa não será disputada nesse horário?”, contestou o treinador, em palavras direcionadas à FPF e à CBF, mas também a presidente Leila Pereira e o diretor Anderson Barros.

A Supercopa é a primeira chance de título do Palmeiras na temporada e também uma oportunidade para o time de Abel Ferreira se vingar do Flamengo, que o derrotou no mesmo torneio na edição de 2021. Eles se enfrentam em Brasília, no Mané Garrincha, às 16h30.

“Se o horário nobre é domingo, 16 horas, a Supercopa é domingo, não sábado. Tenho certeza que os apaixonados vão ver o jogo. Antes da novela, depois da novela, de madrugada duas da manhã, no Brasil na China. Temos que ser coerente”, afirmou o treinador, descontente.

Ele não quis comentar a declaração de Everton Cebolinha, que disse que lhe deixa satisfeito a ausência de contratações do Palmeiras nesta temporada. “Não gosto de comentar. O treinador tem que treinar, jogadores jogarem e diretores dirigiram. Não vi, não li e não comento. Vamos nos preparar, temos um jeito no meio de semana e quando chegar o sábado estaremos prontos”.