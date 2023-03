Quando a escalação do Palmeiras para o duelo com o São Bernardo, neste sábado, foi anunciada, a torcida estranhou a ausência de Endrick. O jovem de 16 anos, que vinha sendo titular desde o início da temporada, deu lugar a Bruno Tabata e nem saiu do banco de reservas na vitória por 1 a 0 sobre o time do ABC. Na coletiva, o técnico Abel Ferreira disse que a opção de poder deixá-lo no banco foi tática.

“Endrick joga com dois atacantes e, com três zagueiros (do São Bernardo), seria fácil para eles marcarem. Por isso deixamos só um na frente, que era o Rony, dois bem abertos e estes zagueiros deles não marcando ninguém. Os meias tinham que ajudar os pontas, se colocássemos o Endrick ficaria fácil para eles. Teriam três zagueiros para marcar dois jogadores. Um zagueiro ficaria na sobra. Com o tamanho deles, não teríamos vantagem”, explicou Abel Ferreira.

Questionado sobre a regularidade de Rony com a camisa palmeirense, o treinador destacou a resiliência do jogador para chegar em uma fase de tão sucesso que o levou para a seleção brasileira. O camisa 10 marcou o único gol da vitória sobre o São Bernardo, que colocou o Palmeiras na semifinal do Paulistão.

“Se eu pudesse definir o jogador brasileiro ou o povo brasileiro, isso está em uma única personagem: é o Rony. Um resiliente, veio do meio de uma grande dificuldade, mas quando se tem um sonho tudo é possível. Vejo a essência do brasileiro ali nele. Não é aquele jogador driblador, nota 10 na técnica, mas compensa com outras características. Nos dias de hoje temos que ser bons em tudo. Precisa ter disciplina, resiliência, rigor tático e isso tudo somado faz dele um jogador muito competitivo.”

Abel também elogiou a participação de Bruno Tabata, que não vinha tendo tantas oportunidades desde que chegou ao Palmeiras, no final do ano passado. O meia-atacante entrou aberto pela direita, no lugar de Endrick, e proporcionou bons lances de perigo para o time palmeirense.

“Nossos torcedores, como eu, nunca estão contentes com nada, acho que hoje também o aplaudiram. A minha intenção era fazê-lo furar a linha de cinco, estávamos preparados para isso. Ele fez uma excelente partida”, disse Abel.

O Palmeiras chegou ao 14º jogo sem perder na temporada e volta a campo no próximo domingo, pela semifinal do Paulistão, às 16h, novamente no Allianz Parque. O adversário será conhecido neste domingo.