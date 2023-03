Treino regenerativo, trabalho técnico sob chuva e ainda uma atividade tática já visando o duelo das semifinais do Campeonato Paulista. Foi dessa maneira que o elenco do Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol nesta segunda-feira já pensando no confronto com o Ituano. O treinador Abel Ferreira busca agora esse tempo livre para realizar ajustes e também avaliar o estado físico de seus jogadores.

Após a vitória de 1 a 0 sobre o São Bernardo, o treinador quer observar os atletas que vêm atuando menos a fim de testar variações nos trabalhos de campo para aumentar o leque de opções no momento de montar o time.

Para o jogo com o Ituano, o treinador terá apenas o desfalque de Atuesta, que operou o joelho, e só deverá retornar no segundo semestre. Reserva contra o São Bernardo, Endrick tem boas chances de ser titular ao lado de Dudu e Rony na frente.

O meio-campo Fabinho, que atuou em parte do segundo tempo contra a equipe do ABC falou um pouco dessa chance de aparecer em um momento decisivo do Campeonato Paulista. “A semana de treinos vai ser muito importante. A comissão técnica vai poder analisar o nosso desempenho e pode analisar a melhor forma de montar o Palmeiras para essa semifinal”, afirmou.

Revelado pelo clube, o jogador e garante estar pronto para ajudar o treinador e os companheiros para o compromisso com o Ituano. “Vamos trabalhar muito forte, pois sabemos que temos mais uma decisão pela frente”, disse o jogador.

Atual campeão paulista, o Palmeiras encerrou a fase de grupos como o dono da melhor campanha. Em 12 partidas, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira somou 28 pontos e apresentou um aproveitamento de 77%.