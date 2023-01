O técnico Abel Ferreira conquistou seu sétimo título como técnico do Palmeiras neste sábado. A Supercopa do Brasil, erguida após vitória por 4 a 3 sobre o Flamengo em Brasília, demonstrou para o português que a força mental do time alviverde segue em seu nível máximo.

Durante entrevista coletiva após a entrega da taça, Abel recordou que na última semana o catalão Pep Guardiola reclamou que sua equipe, o Manchester City, não demonstra a mesma vontade de antes. O técnico do Palmeiras reforçou que não vê o mesmo problema em sua equipe, que sempre busca melhorar a cada jogo, mesmo enfileirando títulos.

“Tenho um orgulho tremendo em ser treinador desses jogadores. O nível de compromisso! Sinto o desejo neles que o Guardiola reclamou que falta no Manchester City. Aqui, os jogadores querem a cada dia ser melhores. Eles incorporam o hino do clube: defesa que ninguém passa, linha atacante de raça. O espírito de equipe é fortíssimo. A soma do todo é mais forte que a individualidade”, afirmou.

O técnico do Palmeiras explicou que seu nervosismo e consequente expulsão pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio teve origem em um escanteio que o juiz deixou de assinalar. Apesar das críticas à arbitragem, Abel disse que o triunfo sobre o Flamengo foi uma das melhores partidas que dirigiu desde que chegou ao futebol sul-americano.

“Foi dos melhores jogos desde que cheguei na América do Sul. Duas equipes querendo ganhar. Na primeira parte, fomos melhores. Na segunda, o Flamengo reagiu muito bem. Nossa equipe mostrou força mental e concentração. Fomos os justos vencedores. Hoje viemos resgatar o que perdemos há dois anos. Esse jogo foi extraordinário para pôr à prova a nossa força. Nós trabalhamos duro, no silêncio, e o resultado fala por nós”, disse Abel.

O português tratou de pôr os pés no chão ao comentar os objetivos da temporada. Abel ressaltou que, como faz desde que chegou, não promete títulos, mas se comprometeu a manter a mesma gana dos outros anos. “No que depender de nós, vamos fazer tudo o que for preciso para continuar ganhando e lutando por títulos. Não sei o que vai acontecer, mas tenho jogadores com caráter e mentalidade muito fortes”, explicou o português.

Abel Ferreira totaliza sete títulos desde que chegou ao Palmeiras: Copa Libertadores (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020), Brasileirão (2022), Recopa Sul-Americana (2022), Paulistão (2022) e Supercopa do Brasil (2023). Com o resultado, o português deixa Luiz Felipe Scolari para trás. O agora diretor no Athletico-PR levantou seis taças no time alviverde.

Na lista, Oswaldo Brandão aparece no topo, com 10 títulos, seguido de Vanderlei Luxemburgo, com oito, apenas um a mais que Abel Ferreira, terceiro treinador com mais conquistas na história do Palmeiras, ao lado de Ventura Cambon.