Aos 22 anos, Adson está ganhando oportunidade de ser titular do Corinthians neste início de temporada. Com a confiança do técnico Fernando Lázaro, o atacante está se provando a cada jogo. Neste domingo, no Morumbi, ele marcou os dois gols da vitória sobre o São Paulo pela 5ª rodada do Campeonato Paulista.

Decisivo, Adson fez um agradecimento especial. O jovem disse que o amparo dado pelo treinador tem sido fundamental para o bom rendimento dele e dos demais companheiros de Corinthians.

“O Fernando Lázaro dá sempre muita confiança para nós. Só tenho a agradecer pela oportunidade. O Campeonato Paulista é muito difícil, vamos seguir lutando”, afirmou Adson, se referindo à liderança na classificação geral que o Corinthians alcançou com o triunfo no clássico.

Fundamental no primeiro tempo com os gols, Adson deixou o campo no início da segunda parte, reclamando de cansaço. Durante os últimos 45 minutos, o Corinthians sofreu, viu o São Paulo esboçar uma reação, mas saiu de campo com os três pontos e o fim do tabu de seis anos sem ganhar do rival no Morumbi.

“A gente sabia que seria um jogo muito difícil, ainda com o tabu. Demos o nosso máximo e fomos felizes em sair com a vitória. Fizemos um bom primeiro tempo, sofremos no segundo, mas Corinthians é isso”, afirmou Adson.