O Água Santa, pela primeira vez em sua história, está classificado ao mata-mata do Paulistão. O feito foi alcançado na tarde deste sábado, quando recebeu o Botafogo de Ribeirão Preto e venceu por 1 a 0, com gol de falta de Luan Dias. A partida, válida pela 11.ª e penúltima rodada da primeira fase, foi realizada no Distrital de Inamar, em Diadema (SP).

Além da classificação, o Água Santa comprova mais uma vez a boa fase, já que venceu seis das últimas sete partidas, perdendo apenas para o Palmeiras. Foi o terceiro triunfo seguido do time, que ocupa a vice-liderança do Grupo B, com 20 pontos, mesmo número do São Paulo, que ainda joga e também já está classificado. Os dois times duelarão nas quartas de final e quem terminar na liderança faz o confronto único como mandante.

O Botafogo, que já vinha de derrota para o São Bernardo, tropeça a segunda seguida e permanece com 14 pontos, em segundo lugar do Grupo A, mas pode ser ultrapassado nesta rodada pelo Santos, que tem 13.

O primeiro tempo foi bem disputado, mas o Água Santa começou melhor. Bruno Mezenga tentou de cabeça, para fora, enquanto a finalização de Júnior Todinho foi defendida por Gabriel Mesquita. O Botafogo conseguiu responder depois, com chute de Edson Carioca, que passou por cima. Os mandantes, porém, voltaram a assustar em cobrança de falta de Bruno Mezenga.

Na parte final do primeiro tempo, o Botafogo teve nova chance com Fillipe Soutto, que chutou de fora da área e exigiu boa defesa de Matheus Albino. O Água Santa chegou a comemorar após o árbitro marcar pênalti de Jean Victor em cima de Lucas Tocantins. O VAR, porém, pegou impedimento do atacante e invalidou a decisão.

O time da casa seguiu no ataque e foi o primeiro a finalizar no segundo tempo, com Bruno Mezenga, para fora. A resposta do Botafogo, porém, foi muito mais perigosa, já que o chute colocado de Edson Carioca explodiu no travessão.

Até que aos 21 minutos, o placar foi inaugurado em grande estilo a favor do Água Santa. Em cobrança de falta, Luan Dias cobrou com precisão e marcou um golaço.

Com várias mudanças, o jogo caiu de ritmo e o Água Santa se organizou bem para segurar a vitória. O Botafogo ainda teve uma chegada perigosa nos últimos minutos, mas Patrick Brey fez bom corte e interrompeu boa troca de passes dentro da área. Ainda deu tempo de Rhuan ser expulso do banco de reservas por reclamação – ele levou o primeiro amarelo por invadir o campo na comemoração do gol.

Inicialmente, todos os jogos da 12.ª e última rodada da primeira fase estão marcados para o próximo domingo, às 16h. O Água Santa visita o São Bernardo, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), enquanto o Botafogo recebe o São Paulo, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA 1 X 0 BOTAFOGO

ÁGUA SANTA – Gabriel Mesquita; Reginaldo (Ramon), Didi, Joílson e Gabriel Inocêncio; Kady, Thiaguinho (David) e Luan Dias; Júnior Todinho (Lucas Tocantins), Bruno Xavier (Patrick Brey) e Bruno Mezenga. Técnico: Thiago Carpini.

BOTAFOGO – Matheus Albino; Vidal, Lucas Dias (Gustavo Henrique), Diogo Silva e Jean; Guilherme Madruga (Thássio), Tárik, Fillipe Soutto, Luiz Henrique e Lucas Lourenço (Marcos Júnior); Edson Carioca (Arthur). Técnico: José Leão (interino).

GOL – Luan Dias, de falta, aos 21 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Guilherme Nunes de Santana.

CARTÕES AMARELOS – Rhuan, Reginaldo, Ramon, Gabriel Inocêncio e Bruno Xavier (Água Santa). Thássio (Botafogo).

CARTÃO VERMELHO – Rhuan (Água Santa).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Distrital do Inamar, em Diadema (SP).