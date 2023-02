Na abertura da 10ª rodada do Paulistão, quem levou a melhor foi o Água Santa, em dia muito chuvoso. Jogando em casa, a Inter de Limeira recebeu a equipe de Diadema no estádio Major Levy Sobrinho e viu os adversários vencerem pelo placar de 1 a 0, com gol de Bruno Mezenga.

Com o resultado, a Inter estacionou nos 10 pontos e se complicou na briga pela vaga nas quartas de final, em terceiro do Grupo A. O time de Diadema chegou aos 17 pontos, cinco acima do terceiro colocado do Grupo B, o Mirassol, que ainda jogará nesta rodada.

Em um jogo marcado pela forte chuva, quem teve a primeira boa chance foi o Água Santa. Aos 13, Bruno Mezenga tocou para Igor Henrique, que viu Léo Vieira salvar o primeiro gol. O Água Santa seguiu pressionando, estratégia que surtiu efeito.

Aos 27, Mezenga recebeu na área, girou e colocou no cantinho de Léo Vieira, fazendo 1 a 0 para os visitantes. Aos 31, a Inter respondeu com Matheus Oliveira, que viu Gabriel Mesquita salvar o empate após belo chute cruzado. Aos 35, Iago Telles quase empatou novamente após falha de Chrigor, mas chutou para fora, rente à trave.

A Inter seguiu ao ataque em busca do empate, mas quem quase balançou a redes novamente ao final da primeira etapa foi o Água Santa. Aos 47, Luan Dias pegou uma sobra no ataque e chutou para o gol. Léo Vieira fez uma grande defesa e levou a partida para o intervalo em 1 a 0 para os visitantes.

Na volta para o segundo tempo, a Inter seguiu em busca do empate, mas sem muita objetividade. A primeira grande chance da segunda etapa surgiu somente aos 18 minutos, quando Zé Mario cruzou para a área e Eliandro, de cabeça, mandou para fora. A Inter ficou com um a mais em campo aos 19, quando Igor Henrique recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Aos 24, porém, Patrick Brey foi quem chegou com perigo pela primeira vez para o time visitante. O lateral aproveitou bola de Lucas e chutou para boa defesa de Gabriel Mesquita. Bill respondeu no minuto seguinte, quando driblou o goleiro, mas viu o próprio Patrick Brey salvar quase em cima da linha o gol de empate.

Aos 36, a Inter quase empatou novamente, desta vez, com Matheus Oliveira. O meia encheu o pé de fora da área e viu Gabriel Mesquita salvar mais uma. Aos 41, a chuva impediu Bill de finalizar em boa chegada. Com a ajuda de uma poça, Mesquita defendeu.

Aos 45, em bola levantada na área, a bola passou entre os braços do goleiro do Água Santa e entrou no gol. Porém, a arbitragem assinalou falta em Gabriel Mesquita, anulando o gol da Inter. Assim, a partida terminou em 1 a 0 para o time visitante.

Já na reta final da fase de grupos, as equipes voltam a campo pela 11ª rodada precisando vencer para seguir sonhando com vaga nas quartas. O Água Santa abre a rodada diante do Botafogo, no Distrital do Inamar, às 15h, no sábado (25). Pouco mais tarde, às 16h, a Inter de Limeira pega o Guarani, novamente no Major Levy Sobrinho.

FICHA TÉCNICA:

INTER DE LIMEIRA 0 X 1 ÁGUA SANTA

INTER DE LIMEIRA – Léo Vieira; Léo Duarte, Douglas (João Paulo), Leandro Silva e Zé Mário; Claudinei (Djalma), Uillian Correia (Rael) e Matheus Oliveira; Iago Teles (Jonathas), Bill e Chrigor (Eliandro). Técnico: Pintado.

ÁGUA SANTA – Gabriel Mesquita; Reginaldo (Rhuan), Marcondes, Joílson e Gabriel Inocêncio; Kady (Rodrigo Sam), Igor Henrique e Luan Dias; Júnior Todinho (Lucas Tocantins), Bruno Xavier (Patrick Brey) e Bruno Mezenga (Thiaguinho). Técnico: Thiago Carpini.

GOL – Bruno Mezenga, aos 27 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Zé Mário (Inter de Limeira); Bruno Xavier, Júnior Todinho, Gabriel Inocêncio (Água Santa).

CARTÃO VERMELHO – Igor Henrique (Água Santa).

ÁRBITRO – Edina Alves Batista.

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Municipal Major José Levy Sobrinho, em Limeira (SP).