Em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista, o Água Santa enfrenta o São Bento neste sábado, às 15h, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema, pela terceira rodada. O time de Sorocaba mira seguir invicto e na liderança do seu grupo.

O início do São Bento é animador. Estreou empatando por 0 a 0 com o Palmeiras no Allianz Parque e derrotou o Santo André, no estádio Walter Ribeiro, por 2 a 1. É o líder do Grupo C, com quatro pontos, na frente de Corinthians (três), Ferroviária (três) e Ituano (dois).

De outro lado, o Água Santa vem sendo cotado como candidato ao rebaixamento. Perdeu em Diadema para a Ferroviária por 3 a 1 e levou 3 a 0 do Corinthians na Neo Química Arena. É o lanterna, sem ponto, do Grupo B, que tem São Paulo com quatro, Guarani com três e Mirassol também sem pontuar.

Em time que está ganhando, não se mexe. Com essa filosofia que Paulo Roberto Santos pensa em montar o São Bento. O treinador tem uma dúvida principal e ela é no setor ofensivo. Marcos Nunes, autor de um golaço no triunfo diante do Santo André, vem ganhando espaço e pode deixar Iago Dias no banco de reservas.

“O perfil nosso na competição não pode mudar. Tem de ser esse, dos dois primeiros jogos. Perfil de time que também joga sem a bola, fechando espaço, marcando forte, diminuindo as laterais do campo. Se nós conseguirmos nos manter, podemos até sonhar com alguma coisa a mais”, disse o treinador.

Do outro lado, Thiago Carpini voltará a mexer no time do Água Santa. Expulsos na estreia, o zagueiro Rodrigo Sam e o lateral-esquerdo Rhuan cumpriram suspensão automática na derrota frente ao Corinthians e retornam ao time titular. No entanto, o último ainda disputa vaga com Patrick Brey, que vinha reclamando de dores no joelho.

O treinador não escondeu a possibilidade de fazer novos testes para buscar a reabilitação. Bruno Mezenga é um dos atletas que podem aparecer entre os titulares.

“Os meus times costumam jogar com uma característica parecida, com coragem para encarar o adversário, de criar volume ofensivo, com posse de bola. Tivemos um começo difícil, mas estamos trabalhando para dar a volta por cima e buscar a vitória, afirmou Carpini.