Quanto vale o título do Campeonato Paulista, de forma inédita e histórica, para o Água Santa? O presidente do clube de Diadema, Paulo Korek, definiu em reunião com os jogadores que o prêmio a ser dividido pelo grupo será de R$ 3 milhões. As finais vão acontecer neste domingo, na Arena Barueri, e no dia 9 de abril, no Allianz Parque, em São Paulo.

“Como nós vamos receber cinco milhões da Federação Paulista de Futebol pelo título, eu disse aos jogadores que eles ficarão com três milhões e o clube, com dois milhões”, explicou Korek. Assim, o valor médio para cada jogador deve girar em torno de R$ 70 mil.

Mas a premiação não deve se restringir a este valor. O Água Santa já pagou um prêmio individual de R$ 100 mil pela classificação à final. Este valor foi pago de forma proporcional ao número de jogos disputados – 12 na fase de classificação, mais um nas quartas e outro na semifinal. O prêmio integral foi pago para alguns profissionais como preparador físico, auxiliar técnico e até para o gerente de futebol, com valor dobrado – R$ 200 mil – e para o técnico Thiago Carpini.

Um segundo grupo de profissionais recebe valores que correspondem de 30% ou 50% do valor, ou seja, de R$ 30 a R$ 50 mil. Neste grupo estão incluídos o fisiologista, o fisioterapeuta, o analista de desempenho e o roupeiro, entre outros.

INVESTIMENTO

O clube deve começar em abril uma grande reforma no estádio Inamar, onde manda seus jogos. Isso inclui uma ampla total troca do gramado, incluindo serviço de drenagem e a instalação do sistema de iluminação.

O time vai ter novos vestiários com área de aquecimento, ganhará uma moderna sala de musculação, novo departamento médico e já está em andamento a construção de um alojamento na parte inferior da arquibancada, com capacidade para acomodar 50 atletas. Estima-se que o clube vai investir nestas melhorias e inovações algo perto de R$ 5 milhões.